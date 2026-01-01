旺角運動連鎖店試褲遭兩度拉開布簾　女顧客指男職員無道歉報警處理

一名21歲女網民在網上平台投訴，日前在旺角朗豪坊一間連鎖運動服裝店女試身室試褲子期間，接連遭男顧客及男職員拉開試身室布簾，惟事主向店方投訴不果，令她大感委屈，其後報警求助，事件曝光後引起廣泛關注。
事主在社交平台Threads發文指，事發於周三(28日)，她在女試身室試衫期間，先被兩名操普通話的男顧客突然拉開門簾闖入，她走出試身室理論，卻感覺遭男職員及顧客「圍住望」，她打算返回試身室換回衣物，並已將布簾扣好正除褲，惟「一除條褲」，又遭男職員再次將布簾扯開，「一句唔好意思都冇就咁走左(咗)」，令她受驚及難堪。
事主批評，該名男職員在明知有人在試衫的情況下直接掀簾，「想問下你有咩居心，明知我係(喺)入面試緊衫，直接打開𥄫野(嘢)勁猖狂」。女事主即場向分店經理投訴，但對方僅表示「唔好意思會train(培訓)吓啲員工」，其後態度更被指囂張，「勁串咁話返我哋轉頭，又渴(喝)我哋走，好似我做錯咁」，她最終決定離開讓店並報警。事主昨日發現涉事男職員仍如常上班，在網上質問涉事商店如何處理，並指自己因事件受驚無法入睡。
警方將案件暫列作「糾紛」處理
警方回應傳媒查詢證實，28日下午約6時05分接獲21歲女子報案，涉及一名約20歲男職員。警員到場調查後，女事主表示會循客戶服務途徑跟進，案件暫列作「糾紛」處理。事件曝光後引起網民熱議，有網民認為被打開門簾兩次情況十分「荒謬」、「恐怖」，質疑「明知有女顧客照開簾都唔只係training不足，擺明係非禮」；亦有網民認為「其實唔止要train員工，而係要fitting room由簾改做門」，大批網民紛紛要求涉事店舖回應。