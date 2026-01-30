Adidas朗豪坊分店女顧客試褲遭兩度拉開布簾　店方：正展開內部調查

一名21歲女網民在網上平台投訴，早前在旺角朗豪坊Adidas分店女試身室試褲期間，接連遭男顧客及男職員拉開試身室布簾，惟事主向店方投訴不果，令她大感委屈，其後報警求助，事件曝光後引起廣泛關注。Adidas回覆傳媒查詢時表示，非常重視每位顧客的消費體驗，正就事件積極展開內部調查，以了解詳情。

女事主指今日獲Adidas回覆其投訴電郵，對方已致電向她詳細詢問事發經過。女事主今日亦接獲警方通知，要求她再次錄取口供。事主在社交平台Threads發文指，事發於周三(28日)，她在女試身室試衫期間，先被兩名操普通話的男顧客突然拉開門簾闖入，她走出試身室理論，卻感覺遭男職員及顧客「圍住望」，她打算返回試身室換回衣物，並已將布簾扣好正除褲，惟「一除條褲」，又遭男職員再次將布簾扯開，「一句唔好意思都冇就咁走左(咗)」，令她受驚及難堪。