舊贊育醫院主樓及廣福祠列為法定古蹟

位於西營盤西邊街的舊贊育醫院由華人公立醫局委員會創立，於1922年啓用，為香港華人婦女提供產科服務，並以現代化方法培訓華人助產士。醫院於1955年遷至西營盤醫院道新址後，原址主樓於1961年用作社區中心，至今仍在公共醫療保健及社區服務方面發揮重要作用。主樓是一座具標誌性的紅磚建築，建於毛石基座之上，正門設有花崗石門廊，室內建有螺旋形樓梯。舊贊育醫院主樓是現存少數與華人公立醫局委員會相關的建築物之一，印證香港早期發展婦產科服務時，華人領袖與西醫專業人員之間的合作。

政府今日(30日)刊憲，公布古物事務監督根據《古物及古蹟條例》將位於西營盤的舊贊育醫院主樓和上環的廣福祠列為法定古蹟。

廣福祠又稱「百姓廟」，坐落上環太平山街，由華人精英籌集資金倡建，於1895年建成。廣福祠安放了早年在港離世華工的神主牌，並供奉地藏王、濟公、綏靖伯及太歲等神明。廣福祠早年亦為病人、貧困無依者及孤寡老人提供庇護和診治服務，其後促成東華醫院成立。廣福祠採用香港廟宇中少有的三進兩院一開間格局，其外觀最矚目的建築特色為前廳正脊上的石灣陶塑。廣福祠體現香港早期華人社群中血濃於水的關係和凝聚力，具重大歷史意義。

兩座古蹟的詳細資料已上載古物古蹟辦事處網頁。