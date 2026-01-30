上環兩男遭劫走5100萬日圓　6人被捕包括一名日籍報案人為「內應」(更新)

上環日圓劫案

【1月31日下午4:45更新】警方交代案情，指一間日本公司的2名日本籍男職員，昨早約9時半帶同約1.9億日圓現金到香港兌換貨幣。當他們乘坐的士到案發地點時，突然有2名日本籍男子出現，粗暴地搶走受害者其中一個背囊，內有5,100萬日圓現金。兩人其後登上接應的私家車逃走。 警方在事發後約6小時，在香港機場拘捕打劫的2名日本人，及1名有份參與準備工作、在案發後一起逃離現場的1名內地女子。3人是打算即日離開香港，在他們身上及行李起回約460萬日圓現金。

警方昨日還在尖沙咀拘捕2名虛擬貨幣找換店男職員，涉嫌協助處理部分贓款，及在另一間找換店起回約700萬日圓現金。警方還發現案中被打劫的其中一名男子屬內應，警方解釋在調查中，發現匪徒十分掌握受害人的行車路線及到達時間，屬不尋常的情況。而該名日本籍男子在警方調查時前言不對後語，引起警方的懷疑，有理由相信他是內應。

至於上環一間經營虛擬貨幣及名牌手袋的日本公司，上月被劫去10億日圓，警方相信這兩宗案件無關連。 而日本東京在周四晚（29日）至昨日凌晨(30日)，接連發生與運往香港的日圓鈔票搶劫及襲擊案。4名受害者中，有2人出國前往香港。然後在香港又發生類似搶劫案，日本警視廳正調查出國的2名受害者是否在香港再被搶劫。香港警方則指已根據既定程序與相關部門聯絡，但對方未有確實資訊提供，目前不適合給予意見。日後如有相關資料，一定會積極跟進。

警方相信有關日本公司是派員到香港兌換貨幣，以購買某些貨品。由於有關貨品在香港無徵稅，希望賺取差價。警方亦正跟進案件有否涉及黑幫、「黑吃黑」、洗黑錢等，不排除有更多人被捕。 6人被捕 【1月31日上午11:45更新】警務處處長周一鳴交代，昨日已拘捕5男1女，包括3名日本人、2名內地人及1名本地人。其中一名被捕日本人，正是其中一名報案人，相信他是內應，負責提供資料予案中另外2名日本人行劫。警方已起回部分日圓現金，而案中部分日圓已被匪徒轉換成其他貨幣。

【1月30日更新】今日（30日）早上9時47分，上環德輔道中272-284號一商業中心對開，一名兌換店職員目睹兩名男子被兩名賊人打劫，搶走一筆現金，於是報警求助。警方接報後到場調查，兩名男子報稱遭劫去5,800萬日圓，相等約294萬港元。警員正在場調查事件，將案件列作「搶劫」，交由港島總區重案組調查。 兩受害人機場曾因領取行李問題與人爭執 據了解，兩名賊人身穿深色衣物，從一輛的士落車，搶劫後登上私家車逃逸。至於兩名受害人分別27歲及51歲，二人均為日本國籍，持護照入境，今晨7時半乘搭航機到香港，在機場入境大堂因領取行李問題，曾經與人爭執，之後乘搭的士離開。兩名受害人到找換店準備兌換，詎料在門外已被賊人搶劫。

至下午近4時，有消息指警方在機場拘捕疑犯。