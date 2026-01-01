熱門搜尋:
出版：2026-Jan-30 11:43
更新：2026-Jan-30 11:43

網上熱話｜杏花邨酒樓轉型38蚊兩餸飯堂食 街坊：窮則變變則通

港人北上、成本上漲等因素影響，餐飲業市道不景，不少食肆經營困難陷結業潮，中式酒樓更是「高危」，面對政府提出識變、應變、求變，港島東中產地區杏花邨商場杏花新城酒樓「美京大酒樓」推出奇招吸引顧客，增設兩餸飯部並提供堂食最平38元，引起街坊及網民討論，有人觀察到生意不俗，稱「窮則變變則通」、「酒樓味道，平過快餐價錢」、「變咗茶餐廳冇枱布」。

杏花新城酒樓「美京大酒樓」增設兩餸飯部並提供堂食最平38元(香港兩餸飯關注組fb) 杏花新城酒樓「美京大酒樓」增設兩餸飯部並提供堂食最平38元(香港兩餸飯關注組fb) 杏花新城酒樓「美京大酒樓」增設兩餸飯部並提供堂食最平38元(香港兩餸飯關注組fb) 杏花新城酒樓「美京大酒樓」增設兩餸飯部並提供堂食最平38元(香港兩餸飯關注組fb) 杏花新城酒樓「美京大酒樓」增設兩餸飯部並提供堂食最平38元(杏花邨的人和事fb) 杏花新城酒樓「美京大酒樓」增設兩餸飯部並提供堂食最平38元(杏花邨的人和事fb) 杏花新城酒樓「美京大酒樓」增設兩餸飯部並提供堂食最平38元(香港兩餸飯關注組fb) 杏花新城酒樓「美京大酒樓」增設兩餸飯部並提供堂食最平38元(香港兩餸飯關注組fb) 杏花新城酒樓「美京大酒樓」增設兩餸飯部並提供堂食最平38元(香港兩餸飯關注組fb) 杏花新城酒樓「美京大酒樓」增設兩餸飯部並提供堂食最平38元(杏花邨的人和事fb) 杏花新城酒樓「美京大酒樓」增設兩餸飯部並提供堂食最平38元(杏花邨的人和事fb) 杏花新城酒樓「美京大酒樓」增設兩餸飯部並提供堂食最平38元(香港兩餸飯關注組fb)

近日Facebook群組「杏花邨的人和事」有網民發帖，稱杏花新城的「美京大酒樓」周一(26日)起在正門位置劃出區域，於平日指定時間提供兩餸飯，一盒售價38元，三餸飯48元，更於酒樓內提供區域位置供堂食用餐分隔其他食客，不用加一。根據多名網民分享，酒樓轉型後生意不俗，晚上路過時看見酒樓座無虛席，照片可見食客以保温飯盒享用兩餸飯，未有枱布，場面如工廈食堂，亦有免費茶水提供，惟亦有人指場面混亂，「前兩日經過見到好多人食」、「啲餸好快無晒，無乜得揀立刻走人」、「排隊揀餸同取餐方向好唔夾」。

「變咗茶餐廳冇枱布」 場面如食堂

帖文引發熱議，其他網民留言稱「變咗茶餐廳冇枱布」、「好過晒快餐店同埋餐廳」、「窮則變，變則通，唔爭生意，要待何時，總不能無」、「舊年我都預言，酒樓最終要做埋兩餸飯先能夠生存」、「酒樓已經係夕陽」、「酒樓味道，平過快餐價錢」、「賤物鬥窮人年代返黎！睇下邊間先捱唔住！」

