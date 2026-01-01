網上熱話｜杏花邨酒樓轉型38蚊兩餸飯堂食 街坊：窮則變變則通

近日Facebook群組「杏花邨的人和事」有網民發帖，稱杏花新城的「美京大酒樓」周一(26日)起在正門位置劃出區域，於平日指定時間提供兩餸飯，一盒售價38元，三餸飯48元，更於酒樓內提供區域位置供堂食用餐分隔其他食客，不用加一。根據多名網民分享，酒樓轉型後生意不俗，晚上路過時看見酒樓座無虛席，照片可見食客以保温飯盒享用兩餸飯，未有枱布，場面如工廈食堂，亦有免費茶水提供，惟亦有人指場面混亂，「前兩日經過見到好多人食」、「啲餸好快無晒，無乜得揀立刻走人」、「排隊揀餸同取餐方向好唔夾」。