3少年停車場吸毒及公然性交　兩男判勞教中心及感化令

3名少年去年在天水圍一處停車場公然性交，其後再被揭發藏毒吸毒。3人早前共被裁定5罪罪成，案件昨日(29日)在屯門法院判刑，兩名男被告分別被判入勞教中心及18個月感化令。

被告依次為張姓男子(16歲，學生)、梁博滔(18歲，無業)、李姓女子(16歲，無業)。3人同被控一項「在公眾地方猥褻行為」罪，張同時被控一項「管有第 I 部毒藥」罪、梁與李同時被控共3項「管有危險藥物」罪，全數罪成。「在公眾地方猥褻行為」的控罪指，3人在去年3月4日，在香港新界天水圍天瑞路76號天逸邨多層停車場6樓無合法權限或辯解，而在上述公眾地方猥褻暴露他們的性器官。