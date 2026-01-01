據報有新上架棚網未達阻燃標準　何炳德：屋宇署尚未開始抽檢

有傳媒報道屋宇署抽查檢驗承建商新上架的棚網，發現一宗未達阻燃標準。港九搭棚同敬工會理事長何炳德今早(30日)在商台節目表示，據他了解屋宇署尚未開始抽檢程序，議會及其他承建商亦未曾聽聞有關消息，不清楚相關消息的來源。
或地盤自行採購批次出問題
何炳德推測，有問題棚網可能來自承建商自行採購的非議會供應批次，由建造業議會採購的5萬張棚網已全部分發予承建商，然而未有登記的工程需由承建商自行尋找供應商採購棚網。他形容議會提供的棚網品質相當不錯，每一張由議會提供的棚網都附有一個獨特的二維碼，可用於物料追蹤，而該批棚網更是指定由哪個地盤使用，甚至標明了樓宇名稱，管理相當嚴謹。對於日後棚網須由承建商自行購買，是否能同樣具備物料追蹤的二維碼系統，目前仍是未知之數，但必須有檢測程序。
呼籲業界無需過份憂慮
何炳德提到，即使日後抽檢時發現某個飾面的棚網樣本不合格，當局也只會要求移除該「飾面」的棚網，而並非如外界可能理解一樣，需要將整座樓宇的棚網全部拆除。他認為政府的把關標準已比過往提高不少，相信日後出現大規模不合格棚網的機率已大為減少，呼籲業界無需過份憂慮，並對流傳消息來源及真確性持保留態度。
建造業總工會理事長周思傑在同一節目同樣表示，未曾聽聞有議會的棚網不能過關，相關批次的棚網出廠前及到港後均已作出檢測。他向議會查詢時，對方亦稱未聽聞有關消息。