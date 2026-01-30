巴士上強制佩戴安全帶的規定周日（25日）起實施，前立法會議員、執業律師江玉歡翻查條文，指出只是乘搭1月25日後首次登記的巴士時必須佩戴安全帶。運輸及物流局局長陳美寶承認條文有不足之處，未能完全反映立法原意，將刪除有關強制佩戴安全帶的條文，待完善條文後再提交立法會審議。

刪除前不會按條文執法

運輸及物流局今晚發稿稱，會盡快以附屬法例形式刊憲刪除《道路交通（安全裝備）規例》（第374F章）中的相關條文（即第8D條及有關的條文（如適用））。相關條文在刊憲刪除後將不會有乘客在乘坐專營巴士或非專營巴士時佩戴安全帶的法定要求；而在條文予以刪除前，政府不會按該條文執法。至於其他車種（包括私家車、的士、貨車、小型巴士、特別用途車輛、學生服務車輛）的佩戴安全帶的法定要求仍繼續生效。



局方下步會廣納各方意見，考慮如何在保障道路安全的原則下，同時充分顧及實施新規定過程中的各項關注，並在優化安排後再諮詢立法會，適時再推出。與此同時會繼續加強宣傳教育，培養公眾自覺佩戴安全帶的習慣。