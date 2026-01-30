盧寵茂稱無數據顯示私營醫療收費因公營醫療收費調整而改變

在立法會衞生事務委員會政策簡報會上，不少議員關心公營醫療服務收費改革。議員陳學鋒指，今次普通科及專科有加價，而私家診所及醫生亦開始加價，問及局方會否監管私營醫療加幅。醫務衞生局局長盧寵茂回應，現時無任何數據顯示私營醫療收費因為公營醫療收費調整而有改變，建議議員若有數據可以提供。政府會密切監察。

新做法下8萬人可免費享用服務

盧寵茂強調公營醫療服務收費改革是有加有減，「能者共付，輕症共付」，目標是更好運用資源，令醫療系統可持續。初步認為改革達到目標。真正有經濟需要的人可申請減免。在新做法下，有八萬多人由以往要付錢，現在變成免費。全港750萬人毋須資產審查下，均會獲一萬元「封頂」保障。