兩詐騙集團政府1.5億元科技資助，33人被捕包括一名數碼港前職員。

首案涉及「數碼轉型支援先導計劃」，犯罪集團向小食店、美容院等小商戶落手，先招聘下線推銷商，聲稱協助申請計劃，只須申請無須付款，更會有回贈，就可以得到政府全數資助，甚至將商業登記都交給集團。其後誇大服務的成本，申請最高資助方案，但最終只提供簡單的服務，明顯誇大相關IT方案的價值。涉案的IT服務供應商共提出超過1,000宗資助申請、申請5,000萬元資助，當中3,100萬元資助被當局成功截取。

涉案的9名被捕人包括6男3女，年齡介乎27歲至58歲，包括IT服務供應商東主及職員、4名下線推銷商、一名時任數碼港相關秘書處員工。為了營造已支付款項的假象，集團的成員會偽造單據，同時亦會測試系統為由，給予申請者現金，再以銀行轉帳的方式轉回。調查亦發現，集團向數碼港一名時任職員提供手機、名牌手袋、免費海外旅遊等甜頭，賄賂對方加快審批。該職員負責有關計劃，具審批權限，曾花工夫隱瞞騙案，以及科技公司盜用小商戶資料申資助，當有小商戶向數碼港查詢時，該職員會著其他同事停止調查和處理。

另一案則涉及「科技券計劃」，計劃以3比1配對方式資助，政府每宗申請的最高資助額為60萬，由生產力促進局負責祕書處工作。廉政公署在調查其他案件時揭發案件的貪污罪行，而在2023年至2025年期間，創科處和生產力局在審批相關申請時，亦發現有可疑而主動做出舉報。

招親友開空殼公司

廉署發現，該集團過往遞交470宗申請，企圖申請1億元的資助，最終成功阻截批出9,400萬元資助。犯罪集團先招攬親友參與申請，報稱聘用6間供應商開設網店等，其後開設空殼公司，以每戶5,000元報酬賄賂銀行經理為其開設戶口；再賄賂會計經理偽造業務帳目、保險代理偽造強積金紀錄等。該案件中共24人被捕，包括集團主腦、一名銀行經理、一名保險代理、一名會計經理，以及一些空殼公司負責人。