政府宣布乘巴士時必須佩戴安全帶的條文出現技術錯誤，將刪除有關強制佩戴安全帶的條文，待完善條文後再提交立法會審議。當日有份審議條文的民建聯立法會議員陳恒鑌承認當時「冇睇呢一點，當時留意其他要點，焦點擺咗第二度」。
陳恒鑌今日見記者，指立法過程中，政府的解說以及他的理解，都是希望乘客在已安裝安全帶的巴士車廂便要佩戴。他指出討論條例前，在社會已有廣泛討論，他強調議員一直十分認真審議條例，目前發現技術錯誤，支持政府及時糾正。他指政府刪除相關條文，需要刊憲及交由立法會省覽，最快下星期可做到，亦希望盡快處理到，令社會更加安心。他希望政府趁這段時間一併檢視實施過程的問題，務求令乘客佩戴安全帶時更方便，例如改用只在腰間的安全帶，而非現時的「三點式安全帶」。
指不存在看漏
同樣有份審議條文的立法會議員林筱魯指：「唔存在疏漏、睇漏」，但尊重政府認為條文未能完全表達立法原意而刪除條文。他表示：「經一事、長一智」，往後審議不同法例，尤其在前期需做好諮詢及教育工作。他認為這條非爭議性法例，但市民關注乘車時遇到不同情況，導致佩戴安全帶時有困難。他續指此不是立法原意的最主要考慮點，但政府需理順安排，讓市民更接受、放低戒心。至於當時決定毋須召開公聽會，林筱魯指：「當時政府做咗好多工夫，冇分對聲音。今日睇返，可能判斷有偏差。」他相信政府今次修改條文會做好公眾諮詢。
立法會議員梁美芬指立法者的本意原為促進社會福祉，倘法例實施後衍生不足之處，令市民受擾，政府決定刪去相關條文是從善如流、回應民意。