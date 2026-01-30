政府宣布乘巴士時必須佩戴安全帶的條文出現技術錯誤，將刪除有關強制佩戴安全帶的條文，待完善條文後再提交立法會審議。當日有份審議條文的民建聯立法會議員陳恒鑌承認當時「冇睇呢一點，當時留意其他要點，焦點擺咗第二度」。

陳恒鑌今日見記者，指立法過程中，政府的解說以及他的理解，都是希望乘客在已安裝安全帶的巴士車廂便要佩戴。他指出討論條例前，在社會已有廣泛討論，他強調議員一直十分認真審議條例，目前發現技術錯誤，支持政府及時糾正。他指政府刪除相關條文，需要刊憲及交由立法會省覽，最快下星期可做到，亦希望盡快處理到，令社會更加安心。他希望政府趁這段時間一併檢視實施過程的問題，務求令乘客佩戴安全帶時更方便，例如改用只在腰間的安全帶，而非現時的「三點式安全帶」。