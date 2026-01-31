投資推廣署署長劉凱旋表示，近期署方接觸到最少30間有意進駐北部都會區的內地和海外企業，署方正協助有關企業與發展局或創科局對接。 劉凱旋在電台節目表示，有關企業種類較多，例如教育方面，有國際學校或大學希望來港，亦有現代物流及倉儲以至旅遊業等，形容各行各業都有包括在內。劉凱旋說，以往外來企業需要土地，投資推廣署都會去找私人發展商協助，在發展北都之後，就有無限機遇。

另外，去年施政報告提出，成立「內地企業出海專班」，招攬內地企業利用香港平台「出海」。劉凱旋表示，專班自去年10月啟動之後，署方已經與不少內地機構直接溝通，例如部分想來香港上市，就直接對接港交所，以及對接投資銀行作籌備。署方會挑選準備好的中大型企業，由投資推廣署親自帶隊進行配對。

來港後買私人飛機及請保鏢帶經濟效益 在「新資本投資者入境計劃」方面，劉凱旋表示，當局聽取投資者反饋後，已提出優化措施。她說，的確見到查詢或申請數字在計劃優化後上升得更快。劉凱旋表示，計劃至去年年底已經有2,800個申請，如果全部落實投資到香港，將會帶來高達800多億直接投資。她說這批人士，除了投資住宅物業亦會在港消費，當中甚至有人要購買私人飛機及聘請保鏢等，這些都會為香港，包括中小企帶來經濟效益。 原文刊登於 香港電台