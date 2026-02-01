曾俊華談安全帶規例風波 指要前議員「提醒」才發現漏洞屬匪夷所思

巴士強制佩帶安全戴法例實施不足一周，立法會前議員江玉歡揭發法例有漏洞，政府其後政府承認條文有不足之處，待完善條文後再提交立法會審議。財政司前司長曾俊華形容是匪夷所思，竟然要在立法會議員「提醒」下，才發現法律條文與立法原意有出入。他指，過去多年優良的法治傳統值得引以為傲，令香港長期保持國際金融中心的重要一環，「今次出現呢啲事件，自然唔係咁理想喇。」

曾俊華今日(1日)在社交平台發文，指自己與普羅市民一樣，日常出行主要乘搭屋苑的村巴、小巴、公共巴士和地鐵，在安全帶新例生效前，與曾太乘搭交通工具，都會繫上安全帶。不過，他稱理解市民的法例有很大意見，因有些安全帶壞了，根本拉不出來；亦有些是鬆脫了，綁了等於沒有綁。更甚者有市民被困於安全帶下，需要由消防員救出。

曾俊華認為，最匪夷所思的是，政府大推新例幾日後，竟要在前立法會議員「提醒」下，發現法律條文同立法原意有出入，臨急臨忙決定撤回新安排。他指：「優良嘅法治傳統，過去多年都係我哋值得引以為傲，令香港長期保持國際金融中心嘅重要一環，所以今次出現呢啲事件，自然唔係咁理想喇。」

呼籲主事者多搭巴士 了解市民面對的情況 不過，曾俊華又認為，正面一點看，「總算可以畀社會抖一抖，等政府諗得通透啲，或者畀主事者有多啲機會，去搭多啲巴士，了解市民同司機每日面對嘅實際情況，再去決定點樣做。」他表示，有市民認為，安全帶規例的罰則較超速駕駛的刑罰更重，似乎與違規行為的嚴重程序不對稱，值得再檢討。