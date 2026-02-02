前政務司長 許仕仁昨離世 終年77歲 曾捲新地貪污案

在1998年亞洲金融風暴期間，許仕仁與時任財政司長曾蔭權、金管局總裁任志剛共同決策，動用逾千億港元的外匯儲備入市購入多隻港股，成功擊退以索羅斯為首的「金融大鱷」，其後成立盈富基金在港股出售，被視為其政績之一。

許仕仁於1948年2月8日出生，1970年香港大學畢業後加入政府任助理教育主任，翌年獲聘為政務主任，歷任多個決策科及部門，包括副經濟司、副工務司、新機場工程統籌署長、運輸署長等；於1977年至1979年間曾借調到廉政公署工作。

許仕仁2000年離開政府後，加入積金局任行政總監，同年12月成功推行強積金計劃，至2003年離任；翌年出任九龍巴士控股及旗下公司董事。曾蔭權在2005年接任行政長官後，原已退休的許仕仁應對方邀請，重返官場任政務司長，2007年政府換屆時離職。

2012年，爆出許仕仁捲入新地貪污案被廉政公署拘捕，2014年被裁定「藉公職作出不當行為」、「串謀藉公職作出不當行為」及「串謀向公職人員提供利益」罪成，判囚7年半並須交還1,118.2萬港元賄款，是香港特區政府成立以來被定罪及入獄的最高級別官員；於2019年刑滿出獄。案件審訊期間，主控官更揭露許仕仁生活極奢華，擔任行政會議成員時，年薪為132萬元，但支出高達逾千萬元。自他捲入貪污案後，先後遭多間銀行追債，至2013年被高等法院頒令宣布破產。