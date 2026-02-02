調查：Z世代自評競爭力偏低 逾六成擔心AI衝擊 飯碗不保

Z世代青年可謂第一代從小接觸網際網路的群體，成長在科技迅速發展的時代，對運用數位行動裝置和工具自然非常熟悉。惟有調查發現，面對AI浪潮及社交媒體的發展，逾六成受訪者表示擔心競爭力受AI浪潮影響，另有近四成受訪青年需要很長時間才能克服挫折。調查亦指，Z世代青年普遍對自身能力信心不足，尤其在專業能力和科技知識方面自評偏低；而實際能力評估顯示他們的抗逆能力和情緒控制能力亦相對遜色。

Z世代普遍指1990年代中後期至2010年代初期出生的群體，即十多歲至三十多歲的一群。為了解香港Z世代青年在AI(人工智能)時代趨勢下，對個人競爭力及面對人工智能挑戰的看法，香港中華基督教青年會(YMCA)青年議會於去年5月至9月期間，進行一項「香港青年生涯競爭力與未來挑戰」調查研究。以青年事務委員會在2015年進行的「香港青年競爭力指標系統」研究設計的量表及問卷，對配合未來變化能力、基礎技術能力、心理特徵及恆常軟實力的4個指標群中10個元素再次進行調查，共訪問了1,178名15至30歲青年。

三成受訪青年不懂AI科技 調查結果顯示，約62%受訪者表示擔心自身競爭力受AI科技影響，僅不足5%表示不認同；有43%受訪者稱因AI發展而改變學科或職業選擇，主因是害怕原本選擇的職業被取代；約三成表示完全不懂AI科技，表示熟悉的僅約一成(11.5%)。YMCA青年議員何泓燐分享：「我目前讀商科，經常需要處理涉及數據等工作；現在大家都知道AI在這方面有多厲害，我有時候也會想AI那麼厲害，處理數據的工夫還哪用我去做？」再加上身邊讀醫科的朋友亦對AI醫療科技感擔憂，「今天就只是協助，難保過幾年協助變成取代。若連醫生都保不住飯碗，我們這些打普通工的人該怎麼辦呢？」

惟何泓燐則認為不用「打定輸數」，因他覺得「AI的投入，其實都是來自「人的輸出」，加上人本有著創意和懂得分辦是非對錯的優勢。「AI和任何科技產品都一樣，應該用作便利我們執行工作，而非把腦袋外判出去。」只要看得清楚自己對比AI有何優勢，亦不應每次想事情就依賴AI代勞，年輕人也不須太擔心自己在職場上「冇碇企」。他建議社會應向年輕人輸入「重視自己成就」的思想，「你一定會有失敗、會有不及別人的地方，但同時間亦要見到自己做得好的地方。要調整心態去看待失敗，其實不是一件很嚴重的事。」YMCA青年議員黃曉琳亦表示，在人工智能發展趨勢下，除提升相關知識水平外，亦應推動人工智能素養教育，以加強中學生的生涯競爭力。

青年抗逆 情緒控制實際能力最低 調查同時顯示，Z世代認為溝通能力和思考能力最為重要，分別達4.37和4.32分(以5分為滿分)，其次為情緒控制、抗逆能力(兩者皆為4.27 分)及學習能力(4.26 分)，科技知識則最為次要(3.98 分)。然而，受訪青年對各項能力的自我評價均僅屬一般水平，自我評分最高為品德(3.66分)；專業能力和科技知識的自我評分最低，只有3.11和3.03分，反映對自身生涯競爭力信心不大。研究團隊計算受訪青年的實際能力數值，發現相對最弱為抗逆能力(100分滿分只有63.6 分)，情緒控制的得分亦相對偏低，只有65.6分；品德能力則得分最高，有73.7。近四成受訪者(39.4%)表示，需要花很長的時間來克服生活中的挫折；約37%傾向消極思考，會改變想法以感受更多負面情緒。

建議強化與青年連結 YMCA助理主任幹事鍾俊仁稱：「每個社會和年代都有其艱苦和壓力的元素，最重要取決於人怎樣去理解和扭轉這些在起伏或挫折時的心態。」他又提到現時坊間所說很多「內耗」的情況，都是源自於社會在疫情過後漸趨「個人化」；建議在學校或社會的服務中強化青年與人的連結，如提升生涯發展培訓，找尋豐富職涯與社會適應經驗的職場人士，成為青年的同行者和引路人，分享人生經驗與軟硬實力的培養方法，陪伴青年在挑戰中保持正向和學會適應，讓他們更願意傾訴，亦能感到有夥伴接納。