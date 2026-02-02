九天新春黃金周料帶旺旅遊 羅淑佩：全年訪港旅客有望破5千萬

農曆新年將至，香港正全力準備迎接新春旺季。文化體育及旅遊局長羅淑佩表示，農曆新年與聖誕節相隔較遠，令旅客更有意欲訪港；加上內地農曆新年黃金周假期較長，本港又有多項節目，相信可吸引大量內地旅客訪港，並預計全年訪港旅客人次有望突破5千萬。保安局長鄧炳強亦預期農曆新年黃金周期間，出入境人數會有增長，惟暫未有意延長通關時間。

羅淑佩表示，自政府宣布落實舉辦農曆新年煙花匯演後，酒店業即時反映訂單有上升，不少遊客希望留港觀賞煙花。至於生態旅遊及山徑方面，漁護署亦已安排人員停止新春休假，加派人手駐守景點，加強清潔及管理；當局亦會主動發布人流資訊，並加強宣傳教育，確保遊客有良好體驗。