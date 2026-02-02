李家超：本港將首次制定自身五年規劃　對接國家「十五五」框架

李家超指出，「十五五」規劃除涉及經濟、金融，還有更多民生事項，有些綜合性社會配套，包括教育、醫療、房屋、青年發展等，是全政府的任務，一定要由他作為香港第一責任人帶領，這是香港第一次做這類規劃，他會多聽各界意見。

優先考慮出訪東歐和中亞

他又說地緣政局複雜，香港更要在全球廣納朋友，以分散風險，政府會把目光投向更多新興市場，會優先考慮出訪東歐和中亞。他希望為香港企業尋找「未被發掘的金礦」。去年他率領香港和內地共50多名商貿代表出訪科威特和卡塔爾，這些經貿之旅近期漸見成果，陸續有投資項目落實，數額也很大。李家超強調香港既聯繫國際，也聯繫國家，結合不同市場，「我們比其他人更懂得聯繫，更有制度優勢去聯繫」，相信正好展現香港的獨特角色。