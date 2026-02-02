李家超：本港將首次制定自身五年規劃　對接國家「十五五」框架

行政長官李家超表示，特區政府將推出新機制，全面對接國家五年規劃。全國兩會3月初審議國家「十五五」規劃綱要，李家超表示，香港將首次制定自身的五年規劃，就對接國家「十五五」制定框架。他會親自領導跨局、跨部門、全政府的專班統籌。
李家超接受《信報財經新聞》及Now TV聯合訪問時說，今年是「十五五」開局之年，香港也要有相應安排，因為國家發展給予香港龐大機遇，一定要主動爭取對接。他舉例，「十五五」建議重點提及香港，包括支持香港鞏固提升國際金融、航運、貿易中心等傳統優勢領域，更表明支持香港建設國際創新科技中心。
李家超說，香港本身的五年規劃會有一套政策框架，就重點發展領域進行更細緻部署，期望能配合國家五年、十年甚至更長遠的規劃。當「十五五」規劃網要全文公布後，會根據內容細節，主動對國家整體發展和涉港部分作全面對接。
李家超指出，「十五五」規劃除涉及經濟、金融，還有更多民生事項，有些綜合性社會配套，包括教育、醫療、房屋、青年發展等，是全政府的任務，一定要由他作為香港第一責任人帶領，這是香港第一次做這類規劃，他會多聽各界意見。
優先考慮出訪東歐和中亞
他又說地緣政局複雜，香港更要在全球廣納朋友，以分散風險，政府會把目光投向更多新興市場，會優先考慮出訪東歐和中亞。他希望為香港企業尋找「未被發掘的金礦」。去年他率領香港和內地共50多名商貿代表出訪科威特和卡塔爾，這些經貿之旅近期漸見成果，陸續有投資項目落實，數額也很大。李家超強調香港既聯繫國際，也聯繫國家，結合不同市場，「我們比其他人更懂得聯繫，更有制度優勢去聯繫」，相信正好展現香港的獨特角色。