項明生深圳街市10蚊買齊餸 驚嘆：唔怪得「兩蚊客」日日上去(有片)

深圳街市的價格一向比香港平，藉着靠近關口便利，加上長者有2元乘車優惠，愈來愈多香港居民「北上買餸」。旅遊達人項明生周日（1日）在社交平台發布影片，分享當日在深圳買餸的情況，他以接近人民幣10元（約港幣11元）買完餸及早餐，低物價令他驚嘆「懷疑人生」：「唔怪之後蓮塘口岸『兩蚊雞』日日上去買餸。」帖文引發網民熱議。 項明生在其facebook專頁發帖發片表示，他周日（1日）「去考察深圳的街市物價」：「10蚊（人民幣）可以買到早餐及菜，唔怪之後蓮塘口岸『兩蚊雞』日日上去買餸。」

萵筍1蚊人仔一條 香港10蚊兩條 他前往位於筍崗村的城中村街市體驗深圳物價，直言「低物價」令他「懷疑人生」，他首先發現番茄僅需2.98元人仔一斤，生菜更低至0.98元人仔。蔥價方面，一大紮紅香蔥只賣1.58元人仔，他直指「我買咁多蔥都講緊個幾、兩蚊有找」，因實在便宜，他買了一大袋，期間感嘆：「香港嘅蔥貴到...」除了蔥，「萵筍咧係一蚊一條」，他直言在香港要賣10元兩條，其他貨品如雞蛋，一板30隻也只是15.8元人仔，他表示，這個價格和香港差不多，香港約為20元一板。

至於街市早餐如現自家石磨豆漿、油炸鬼均為2.5元人仔，燒餅只需3元人仔，均非常便宜。項明生最後買了早餐和一大袋餸，總花費約不到10元人民幣，他展示戰利品說：「買埋早餐買埋蔥，夾埋都唔使10蚊」。 網民倡收成人全費 斥「損害香港經濟元兇」 項明生的帖文引發網民熱議，有人直言愈來愈多人以2元乘車優惠「北上買餸」，只會對香港街市造成打擊，「不應該給二元車這些人北上，應該要收成人全費，這些人是做損害香港經濟的元兇」，對此，項明生回應：「但是水往低處流，人人貪便宜買平嘢，乃人之本性！叫人扶持經濟去買貴嘢，其實長遠是行不通的。」，另一網民稱「一早應該取消兩蚊去關口車」，項明生則提倡「收$20」。