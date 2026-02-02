江玉歡：巴士安全帶立法原意只涵蓋新車　不解當局所指「技術上不足」

巴士上強制佩戴安全帶的規定實施後，前立法會議員、執業律師江玉歡翻查條文，指出只是乘搭1月25日後首次登記的巴士時必須佩戴安全帶。運輸及物流局局長陳美寶承認條文有不足之處，將刪除有關條文，待完善後再提交立法會審議。

江玉歡今早(2日)在商台節目承認，自己低估了強制佩戴安全帶所造成的不便及罰則的嚴重性，她作為當時審議法案的議員的確有責任及過錯。不過，她表明在審議過程中並非「發雞盲」，指立法會去年開會審議時，政府當局提交的文件，以及官員在會上讀出的內容，均清晰指明規例只適用於「指明日期或該日期後登記的每一部」巴士，她憶述當時認為這安排合理，因為許多現有舊巴士並未安裝安全帶，先規管新車能給予業界時間逐步推行。