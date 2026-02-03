【繞場一週】馬會馬年系列頭炮　浪琴香港國際馬術盛典顯人馬情

Jessie剛過了一個十分精彩的周末，一連三天在亞博參加連續第二年在港舉行的浪琴香港國際馬術盛典。這項「M」品牌國際體育盛事由馬會全力支持；眾多國際頂尖騎手，以及來自亞洲及本地的年輕騎手，呈獻世界級場地障礙賽及馬術表演，進一步鞏固香港在國際馬術界的地位。
馬術講求「人馬合一」，Jessie知道馬會視盛典為馬年系列活動的「頭炮」，藉此頌讚這份人馬之間的深厚情誼。作為盛典的策略夥伴，馬會憑藉在馬術運動的專業知識與經驗，為盛典提供馬匹運送、生物安全、獸醫事務和馬房管理等技術支援。馬會亦支持不同青年及基層團體進場觀賽，向公眾推廣馬術運動及欣賞人與馬匹的聯繫與情誼。
當中最令Jessie印象深刻，是今年首度舉行的「香港賽馬會亞洲青年挑戰賽」，來自亞洲的年輕馬術騎手有機會在國際頂級賽場上一展實力，推動馬術在區內發展。經過三天比賽，馬會青少年馬術隊成員王嘉莉更代表中國香港榮獲總冠軍。
另一邊廂，馬會亦在場內設互動攤位，加深觀眾對馬運動的認識，並有機會與馬會騎師及騎手會面。
「馬」長久以來在社會文化中代表著堅忍與力量，與香港「我做得到」的精神深深呼應。Jessie知道，馬會將舉辦豐富精彩的馬年系列活動與眾同樂，大家切勿錯過！
