中學男師火警演習失言 校方致歉認引起社會不安 教育局：嚴肅跟進(更新)

大埔宏福苑五級大火導致161人死亡，慘劇令社會更重視防火意識，社交平台流傳一段錄音，指將軍澳寶琳有中學一名男教師在火警演習後向學生訓話，引用宏福苑火災作「教材」，質問學生如果自己是災民，會否覺得若當年讀書時認真做演習，死傷數字就會減少，要求學生認真重視對火警演習的態度。 被批涼薄及於災民身上「傷口灑鹽」 惟其言論隨即引爆網絡公審，有網民指當日宏福苑警鐘失靈，質疑其言論與「認真做演習」沒有邏輯關係，批評涼薄及於災民身上「傷口灑鹽」。亦有網民向宏福苑災民播放錄音，對方直言「聽到段錄音好唔舒服，明明(警鐘)都冇響。」

位於將軍澳的馬錦明慈善基金馬陳端喜紀念中學周二(2月3日)於官網發聲明，稱社交媒體關注對校方於1月30日舉行的火警演習，校方已了解事並啟動危機應變方案處理，承認個別教職員在表達及用詞上欠妥，對引起社會及公眾人士的不安深表歉意。事件發生後，校方已通報教育局及辦學團體，並與相關教職員會面，檢討及制定改善方案，以避免同類事件再次發生。 校方已啟動「危機處理小組」，要求全體教職員、輔導組老師、駐校社工及教育心理學家了解及觀察各班學生的情緒反應，以識別有需要的學生並提供進一步支援。校方已向家長發出通告，提醒家長留意子女的情緒狀況，並給予適切的關心與安慰，同時呼籲家長與學校保持緊密聯繫，以便校方能及早提供協助。

教育局回覆《am730》查詢稱，已聯絡有關學校要求學校嚴肅跟進，並以書面方式向教育局詳細交代事件。教育局會繼續與學校保持聯繫，提供適切意見及支援。

網民指宏福苑警鐘失靈 批言論與「認真做演習」無因果關係 該段錄音可以聽到，該名教師開咪發言稱，「如果你想像番大埔該次火警，你是災民一部份，你覺得你全世人有多少次機會可以做演習」，更要求學生們「問問大埔區居民」，會否覺得若當年讀書時代走火警演習「認真啲」，當日死傷數字就會減少，故再三強調走火警是要訓練學生態度。發帖者質疑「如果學校入邊有大埔宏福苑同學同親戚，可能造成二次傷害，仲話佢哋細個時候我俾心機練火警演習可能傷亡會少啲，大佬呀，人哋都唔想要呢個火警。」

災民聽錄音直言「好唔舒服」 帖文曝光後，有網民即指出該中學名稱。亦有人強調宏福苑火災當日除懷疑與發泡膠及棚網有關外，大部份樓宇警鐘均失靈，逃生後樓梯開窿「木板窗」均是客觀致命因素，質疑男教師的「認真做演習」言論與死傷慘重根本沒邏輯關係，是向災民「傷口灑鹽」，「佢嗰一番說話同受害者有罪論同一個意思，覺得啲災民有死傷係因為讀書時期冇認真走火警演習，呢一個舉例勁唔合邏輯」、「走火警幾認真都無用架喎，個鐘比人熄左呀阿sir，訓醒未？」、「佢想話，大埔火災過身的人，係因為之前沒有認真做火警演習嘅後果？依番言論實在涼薄」、「個老師太唔負責任，因為宏福苑就算你認真走火警，被火重重圍困根本想走都走唔到」、「宏福苑事件根本成個消防系統失效+反正常消防知識，點可以咁比」、「你有知道人地讀書時沒有認真走火警？老師唔好亂講」。

有網民更稱曾向宏福苑災民播放錄音，對方直言「聽到段錄音好唔舒服，明明(警鐘)都冇響，仲有啲老人家點走。」惟亦有網民支持老師言論，「老師都係想你哋認真做火警演習啫」。