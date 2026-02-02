嶺大內地生涉柬埔寨請槍考托福判囚3個月　官指「洗學歷」如「洗黑錢」

一名女生去年為求畢業虛報TOEFL (托福)英語測試及格，早前承認企圖以欺騙手段取得服務罪，今日(2日)在屯門裁判法院被判囚3個月。

被告黃鑫怡(被起訴時22歲)，報稱地址為福建，承認一項企圖以欺騙手段取得服務罪。控罪指，她於2024年5月27日，在香港企圖以欺騙手段，即虛假地向嶺南大學職員表示已取得達標的托福考試成績，從而不誠實地取得嶺南大學所提供的行政服務，即批准她畢業並授予她公共管理及智慧管治社會科學學士學位。

裁判官覃有方判刑時關注被告申請浸會大學碩士課程時，英語水平是否達標，擔心可能涉及欺騙浸會大學「罪加一等」。覃官形容，若有人以欺騙手段獲取資格，再利用該資格申請工作或課程，「洗學歷」如同「洗黑錢」，罪加一等。辯方解釋，被告當時獲浸會大學「有條件取錄」，只需在入學前取得及格即可。覃官接納辯方指無證據顯示被告欺騙浸大，但被告於2024年中申請，當時她的英語水平未達標，未能肯定可成功畢業。