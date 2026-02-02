嶺大內地生涉柬埔寨請槍考托福判囚3個月　官指「洗學歷」如「洗黑錢」

一名女生去年為求畢業虛報TOEFL (托福)英語測試及格，早前承認企圖以欺騙手段取得服務罪，今日(2日)在屯門裁判法院被判囚3個月。
被告黃鑫怡(被起訴時22歲)，報稱地址為福建，承認一項企圖以欺騙手段取得服務罪。控罪指，她於2024年5月27日，在香港企圖以欺騙手段，即虛假地向嶺南大學職員表示已取得達標的托福考試成績，從而不誠實地取得嶺南大學所提供的行政服務，即批准她畢業並授予她公共管理及智慧管治社會科學學士學位。
裁判官覃有方判刑時關注被告申請浸會大學碩士課程時，英語水平是否達標，擔心可能涉及欺騙浸會大學「罪加一等」。覃官形容，若有人以欺騙手段獲取資格，再利用該資格申請工作或課程，「洗學歷」如同「洗黑錢」，罪加一等。辯方解釋，被告當時獲浸會大學「有條件取錄」，只需在入學前取得及格即可。覃官接納辯方指無證據顯示被告欺騙浸大，但被告於2024年中申請，當時她的英語水平未達標，未能肯定可成功畢業。
報告指悔意流於表面
覃官又引述社會服務令報告，指被告悔意流於表面，其根深蒂固的價值觀扭曲，為一己私利而走捷徑，不適合社會服務令。辯方坦言被告遭揭發後曾撒謊掩飾是一錯再錯，但強調被告適時認罪，又指其價值觀或受內地成長環境影響，覃官隨即詢問是否指內地人的價值觀就是找人代考。辯方又力陳報告內容有誤，望法庭不納入考慮，又指被告的簽證有效期至今年11月，可履行社會服務令。覃官指真誠悔意屬社會服務令的考慮因素，終採納報告建議，認為被告無真誠悔意，必須判以阻嚇性刑罰。
以300元美金請槍代考
案情指，黃是嶺大公共管理及智慧管治系4年級學生，入學後須在托福成績達87分或以上，或IELTS(雅思)成績達6.5分或以上。校方於2024年5月27日收到黃經電郵提交的托福成績表，發現考生照片不符。黃聲稱因覺得成績表照片拍得不好看而修改了照片，學校職員隨後聯絡托福機構檢查其考試資格，終揭發本案。黃在去年2月8日被捕，她在警誡會面稱曾4次應考托福及雅思但都不達標，得悉在柬埔寨考試較容易獲取好成績遂前往應考。惟當日到達試場後因病感不適，因此以300元美金聘請不知名人士代考，最後成績表照片是另一人外貌，故將照片修改成自己的樣子。
案件編號：TMCC2408/2025