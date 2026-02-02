財政預算案2026｜工聯會倡資助學校推出「寫好中國字」計劃　規定課時學寫書法

財政預算案下月25日發表，工聯會今日向財政司司長陳茂波提交建議書，當中包括制定「較高失業率行業支援機制」、按機制為公務員及資助機構加薪、提供每月2,000元育兒津貼等。 工聯會多名代表在會面後召開記者會，由於部分行業失業率仍然偏高，勞工界議員林偉江建議政府制定「較高失業率行業支援機制」，當行業失業率在一定時間內高於指定水平，例如高於60個月整體平均失業率時，就啟動一系列支援措施，例如推出專項就業支援計劃、針對性資助行業失業人士參加再培訓轉型、即時凍結輸入勞工等。

按機制為公務員及資助機構加薪 至於公務員薪酬方面，林偉江建議政府按既定的年度公務員薪酬調整機制為公務員加薪，以吸引有才幹的人士加入公務員隊伍，同時留住人才，為市民提供更好的服務。他指出公務員是本地重要的消費群體，凍薪或加薪低於通脹及私人市場水平將減低公務員的消費意欲，不利於香港消費市道。

為鼓勵生育，政府現時有提供2萬元新生嬰兒獎勵金。不過，工聯會副會長程岸麗指出未能有效減輕家庭的長期支出壓力。她建議向0至3歲兒童的家長，每月發放2,000元育兒津貼，以減輕家長育兒經濟負擔，提升社會生育意願。程岸麗表示已育有一名子女的家庭已具備育兒經驗，若能提供足夠的經濟誘因，鼓勵他們再次生育，「由1變2」或「由2變3」則較容易成功。她建議將子女免稅額制度，改為「累進式子女免稅額」，大幅提升第二名及隨後子女的免稅幅度，例如首名子女免稅額為18萬元；第二名子女額外增加免稅額36萬元；第三名子女額外增加免稅額54萬元。

資助中小學推廣「寫好中國字」 教育方面，會長吳秋北表示漢字是中華文化的重要載體，是唯一跨越萬年歷史、文化和思想的重要「橋樑紐帶」。寫好中國字不僅是學童認字教育的基礎，更是對中華民族身份認同的標誌。為挽救漢字書寫普遍弱化，他建議政府資助中小學推出「寫好中國字」普及教育計劃，透過規定課時、資助書法比賽、書法家分享等活動，在校園弘揚中華優秀傳統文化。