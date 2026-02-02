米蘭冬奧｜香港派13人代表團參與　人數歷來之冠

羅淑佩在典禮上致辭表示，今年是中國香港隊連續第7次派出運動員參加冬奧，4名運動員將參加短度速滑和高山滑雪項目，當中有資深的戰將，也有首次參賽的新星，她鼓勵各運動員奮力拼搏、突破自我、勇敢追尋冬奧夢想。她又說，特區政府一直以來投入資源，為運動員提供全面支援助力，在2025至2026年度，政府透過精英運動員發展基金向香港體育學院撥款超過10億元，支持精英運動發展，運動員也不負眾望，令香港市民引以為傲。她表示，今日授予中國香港代表隊這一面區旗，承載著對運動員的真誠渴望和夢想，也承載著市民的期望和祝福，祝願中國香港代表團發揮出色。