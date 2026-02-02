米蘭冬奧｜香港派13人代表團參與　人數歷來之冠

米蘭科爾蒂納2026冬季奥運會將於星期五揭幕，中國香港將派出13人代表團參與，包括4名運動員，翁厚全、金詠晞將出戰高山滑雪項目，郭子峰、林靜欣則參與短道速滑項目，人數為歷來之冠。
4港將參加高山滑雪短道速滑
港協暨奧委會舉行「中國香港代表團授旗典禮」，文化體育及旅遊局局長羅淑佩在意大利駐香港總領事費文浩陪同下，將香港特區區旗授予港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜、副秘書長兼米蘭科爾蒂納冬奧中國香港代表團團長黃寶基及其他代表團成員。
羅淑佩在典禮上致辭表示，今年是中國香港隊連續第7次派出運動員參加冬奧，4名運動員將參加短度速滑和高山滑雪項目，當中有資深的戰將，也有首次參賽的新星，她鼓勵各運動員奮力拼搏、突破自我、勇敢追尋冬奧夢想。她又說，特區政府一直以來投入資源，為運動員提供全面支援助力，在2025至2026年度，政府透過精英運動員發展基金向香港體育學院撥款超過10億元，支持精英運動發展，運動員也不負眾望，令香港市民引以為傲。她表示，今日授予中國香港代表隊這一面區旗，承載著對運動員的真誠渴望和夢想，也承載著市民的期望和祝福，祝願中國香港代表團發揮出色。
楊祖賜致辭表示，近年內地積極提倡「帶動三億人參與冰雪運動 」，在國家政策引領下，港協暨奧委會致力加強人才培訓、賽事支援等協作，推動冰雪運動發展，而港隊在冰球、冰壺等項目，於2025年哈爾濱亞洲冬季運動會中脫穎而出，改變大家對香港這個「無雪之城」參與冬季運動的看法。今屆冬奧正好體現在國家冰雪運動發展藍圖中，積極參與、融合協作的成果。她期待看到各運動員全力以赴，享受與世界頂尖選手交流競技，累積寶貴經驗，拓闊視野。
今屆冬奥將於本月6至22日在意大利米蘭及科爾蒂納舉行，共設16個大項賽事，來自超過90個國家和地區、約2900名運動員參與。
原文刊登於 香港電台
香港運動員名單︰
短道速滑︰郭子峰、林靜欣
高山滑雪︰翁厚全、金詠晞