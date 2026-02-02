大埔宏福苑五級火｜獨立委員會周四指示會議　秘書處列不得攝影錄影等規則

就大埔宏福苑火災成立的獨立委員會，將於本周四(5日)上午10時在中環愛丁堡廣場3號展城館3樓多用途廳舉行指示會議。委員會主席陸啟康法官會就日後的聽證會給予指示，不會涉及證供的陳述及盤問證人，而指示會議將開放予公眾人士旁聽，成功登記人士將於明日(3日)或之前，收到由委員會秘書處發出的「確認成功登記通知」。

入場時須接受保安檢查

獨立委員會秘書處發出通告，當中列了多項場地規則，要求所有出席旁聽指示會議的人士遵守，包括在進入場地時須接受保安檢查(檢查其本人、任何個人物品或攜帶的袋、公事包等)。任何人士均不得管有任何受法例禁止的物品、或任何對場地內的人士或財物可能構成危險的物品，例如攻擊性武器、開信刀等。獨立委員會、保安人員或其他獲授權人員可拒絕、准許任何人士進入及指示離開場地，亦可要求任何人士棄掉違規物品，或將任何物品存放於指定的地方。無人認領的物品則會由獨立委員會處理，不作事先通知。