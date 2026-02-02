八達通推「一嘟即發」新春獎賞　新八達通卡機實現拍卡即時發賞

農曆新年將至，節慶影響下市民都更願意消費，而商戶亦會推出消費活動，炒熱氣氛。八達通卡有限公司今日(2日)宣布推出農曆新年推廣活動「一嘟即發」新春獎賞，於本月14日至19日，凡使用手機八達通或樂悠咭的市民，透過新八達通機拍卡，單次消費滿100元，即有機會即時贏取八達通獎賞。八達通指，新八達機的推出令「即嘟即赢」成功實現，透露於今年底前，將超過90%的零售商戶八達通機升級。 由八達通舉辦的「一嘟即發」新春獎賞將於本月14至19日，即農曆年廿七至年初三期間舉行。市民在全港參與商戶門市，透過手機八達通或樂悠咭，在29個參與商戶、超過1,500間門市的新八達通機拍卡，單次消費滿100元，即有機會即時贏取價值2元、8元或28元的八達通獎賞。

是次活動一大特色在於即時兌現，用戶拍卡付款時，若中獎便會即時聽到由電台主持黃正宜(阿正)聲演的恭喜語音，「恭喜你贏咗價值(隨機金額)蚊八達通獎賞」；中獎金額會自動即時抵銷該筆交易的相關金額，無需額外登記或等待。

八達通市場推廣、傳訊及數據總監吳雪虹表示，每次消費一定會有獎賞，絕對不會有「多謝參與」出現；她又指，市民即使「分單」只要消費滿100元都會有獎賞，亦不打算設獲得獎賞的上限，八達通會按情況準備獎賞。

29 個商戶提供限定優惠 與此同時，由明日起(3日)至28日，全港29個參與零售及餐飲商戶將推出農曆新年限定優惠，涵蓋辦年貨、團年飯及新春聚會等多個節慶消費場景，如美心MX在午市及晚市惠顧滿60元即可減8元；太興、敏華冰廳、靠得住及茶木等大興集團指定餐廳，外賣自取滿150元即減10元；大生生活超市購買大生海味系列產品(燕窩除外)滿100元可享88折優惠。

年底更新九成八達通機 八達通集團的行政總裁應天麒表示，推廣活動旨在支持本地實體經濟，透過即時獎賞刺激消費，吸引市民到香港的商店及食肆消費，提振節日期間的經濟活力；其次是推廣手機八達通及樂悠咭作為未來支付主流。

他又指，是次為首度一嘟即發錢的活動，這一切創新體驗的背後功臣，正是全新推出的新八達通機。他形容，新八達通機是一款智能連網裝置，結合實時在線體驗與離線支付的極致速度及簡便性，外形時尚、功能強大。 八達通公司補充，公司計劃於今年底前，將超過90%的零售商戶讀寫器升級至新八達通機，標誌着八達通進入全新時代。他續指，新八達通機可自行客制嘟卡聲，另亦會更容易推出為上班族提供咖啡優惠，或為家庭推出週日下午特別餐單等優惠；升級只須安裝，相信沒有太大費用；他強調，會按照商戶需要八達通機，不會強行要求升級。