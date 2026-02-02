騙案｜Carousell遇假客服　百元地氈賣家痛失400萬元

再有Carousell賣家遇騙。近日，有受害人於Carousell交易平台以100元出售「地毯」，騙徒假扮買家表示有意購買後，轉移至 WhatsApp聯絡，及後向受害人發出不明付款連結，受害人不虞有詐，按下不明連結，並輸入自己的銀行帳戶資料。

其後，再有「假冒Carousell職員」透過WhatsApp主動聯繫受害人，訛稱其帳戶異常導致轉賬失敗，並要求多次提供「交易驗證碼(OTP)」以協助「帳戶驗證」。騙徒在短時間內轉賬達逾60次到指定個人銀行帳戶，涉款逾400萬元。直至銀行職員致電核實轉賬時，受害人才驚覺受騙。當受害人揭發騙徒身份後，騙徒訛稱將會全數退款，事後查閱網上銀行「戶口結餘」顯示小額款項存入，但翌日騙徒所存入的支票亦告失效，最終未能收到任何款項。