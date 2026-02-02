騙案｜682人涉580宗騙案及科技罪案被捕　詐騙集團金庫藏600萬現金名酒等

警方過去三星期以串謀詐騙、以欺騙手段取得財產、洗黑錢等罪拘捕了682人，年齡介乎14至89歲，共牽涉580宗騙案及科技罪案，涉及款項6.2億元。
行動中搗破一個網上情緣詐騙集團，涉及過去16個月的314名受害人，詐騙款項高達4,400萬元。網上情緣詐騙集團共11人被捕，涉案成員在平台利用虛假頭像假扮成本地年輕女子，向受害人聲稱在外地工作期間遭受感情挫折、有自殺念頭。其後再由詐騙集團成員假扮女子的上司或海外警察，聲稱女子去世，向受害人展示偽造的遺產證明，聲稱女子指定由受害人協助處理或繼承遺產，以騙取受害人繳付手續費。警方發現這個集團會假冒警員進行二次詐騙，騙徒會再次致電受害人，訛稱已偵破案件，受害人只要繳交行政費，便可以取回被騙的金錢。部份受害人不虞有詐，再次轉帳至騙徒操控的傀儡戶口。
此詐騙集團以家庭式經營，在工廠大廈租用單位作為詐騙基地，門面偽裝為網上直播平台公司。集團又以一個私人住宅單位作為私人金庫，警方撿取港幣100萬元現金、13隻名貴手錶、過百支名貴烈酒、以及其他名貴首飾，總價值超過600萬港元。
同時偵破洗黑錢集團
在調查網上情緣詐騙集團時，人員亦識破一個活躍於香港的洗黑錢集團，利用超過200個傀儡銀行戶口，協助清洗詐騙集團在「網上情緣」騙案所得的犯罪得益。這洗黑錢集團利用買賣虛擬貨幣，轉移銀行戶口內的犯罪得益，最後經過不同的虛擬貨幣場外交易所套現，以達到洗黑錢的目的。
另外，警方瓦解一個洗黑錢集團，當中涉及去年2月至9月期間接獲的51宗報案，指其網上理財戶口有未授權轉賬，每筆由400元至1萬港元不等，總損失約65萬。調查發現受害人的網上理財帳戶名稱及密碼，與其個人電郵的資料一樣，而受害人的電郵資料曾於暗網上外洩 ，懷疑犯罪集團利用這些外洩資料登入受害人銀行帳戶，然後將存款轉到多個傀儡戶口 。