騙案｜682人涉580宗騙案及科技罪案被捕　詐騙集團金庫藏600萬現金名酒等

警方過去三星期以串謀詐騙、以欺騙手段取得財產、洗黑錢等罪拘捕了682人，年齡介乎14至89歲，共牽涉580宗騙案及科技罪案，涉及款項6.2億元。

行動中搗破一個網上情緣詐騙集團，涉及過去16個月的314名受害人，詐騙款項高達4,400萬元。網上情緣詐騙集團共11人被捕，涉案成員在平台利用虛假頭像假扮成本地年輕女子，向受害人聲稱在外地工作期間遭受感情挫折、有自殺念頭。其後再由詐騙集團成員假扮女子的上司或海外警察，聲稱女子去世，向受害人展示偽造的遺產證明，聲稱女子指定由受害人協助處理或繼承遺產，以騙取受害人繳付手續費。警方發現這個集團會假冒警員進行二次詐騙，騙徒會再次致電受害人，訛稱已偵破案件，受害人只要繳交行政費，便可以取回被騙的金錢。部份受害人不虞有詐，再次轉帳至騙徒操控的傀儡戶口。