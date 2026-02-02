西環邨馬頭圍邨首期重建目標2029年清空　住戶可獲10350至33050搬遷津貼

房委會今日公布西環邨和馬頭圍邨（第一期）重建計劃的清拆及遷置安排，西環邨的清拆及遷置將一次過進行，目標在2029年9月清空。馬頭圍邨將會分兩期重建，目標在2029年7月進行第一期清空。受影響的住戶將獲發放住戶搬遷津貼，視乎住戶家庭人數，金額由10,350元至33,050元不等

西環邨目標在2029年9月清空，鄰近的加惠民道第一期公屋項目將會用作接收屋邨。馬頭圍邨將會分兩期重建，第一期清拆的樓宇包括洋葵樓和水仙樓。土瓜灣道公屋項目和部分新美東邨公屋項目會用作接收受第一期清拆影響的住戶，令重建期數由三期縮減至兩期，搬遷所有居民的時間由14年縮減至7年。