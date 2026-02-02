西環邨馬頭圍邨首期重建目標2029年清空　住戶可獲10350至33050搬遷津貼

房委會今日公布西環邨和馬頭圍邨（第一期）重建計劃的清拆及遷置安排，西環邨的清拆及遷置將一次過進行，目標在2029年9月清空。馬頭圍邨將會分兩期重建，目標在2029年7月進行第一期清空。受影響的住戶將獲發放住戶搬遷津貼，視乎住戶家庭人數，金額由10,350元至33,050元不等
西環邨目標在2029年9月清空，鄰近的加惠民道第一期公屋項目將會用作接收屋邨。馬頭圍邨將會分兩期重建，第一期清拆的樓宇包括洋葵樓和水仙樓。土瓜灣道公屋項目和部分新美東邨公屋項目會用作接收受第一期清拆影響的住戶，令重建期數由三期縮減至兩期，搬遷所有居民的時間由14年縮減至7年。
受西環邨和馬頭圍邨（第一期）重建計劃影響的住戶除了可遷往接收屋邨外，亦可選擇遷往其他地區的合適翻新公屋單位，並可優先選購於目標清空日期前推售的資助出售單位。受影響的住戶將獲發住戶搬遷津貼，視乎住戶家庭人數，金額由10,350元至33,050元不等。合資格單身人士和二人家庭住戶亦可選擇領取現金，即替代配屋津貼，以代替入住公屋。單身人士和二人家庭的替代配屋津貼金額分別為82,700元及100,220元。
邨內調遷安排
房委會會協助受馬頭圍邨（第一期）重建影響的有需要住戶（二人或以上家庭，特別是長者戶）進行邨內調遷。現居於馬頭圍邨（第一期）清拆樓宇的住戶，如有特別情況需要調遷往第二期的樓宇，可以提出申請，房委會會酌情處理。
保留邨內特色商舖
房委會會透過社區參與活動，發掘馬頭圍邨別具特色和值得保留的商戶，讓他們以特設性投標競投在接收屋邨或原址重建邨預留的新商業單位。另外，受馬頭圍邨（第一期）重建計劃影響的所有合資格商戶，皆可獲發放金額相等於正式公布清拆安排當日於租約內所訂明每月淨額租金15倍的特惠津貼，並可參與特設性投標以競投房委會現有零售設施內的指定空置商舖。若商戶選擇不參與或未能在特設性投標中中標，便會獲發放一筆過替代津貼113,500元。