交通x場地x教學 冠忠巴士攜手熱雪奇蹟 普及大灣區冰雪玩樂體驗

過年放假想滑雪？各位毋須要買機票出遠門喇，平平哋返大灣區都有得玩！為推動大灣區冰雪旅遊發展與普及滑雪運動，冠忠巴士集團宣布與熱雪奇蹟合作推出跨境專屬套票，為港人提供往返廣州及深圳滑雪場的便捷交通連場地門票體驗。從此，大家便能「足不出戶」輕鬆接觸滑雪運動。

該戰略合作下，冠忠巴士集團活用旗下「環島中港通」交通領域的網絡優勢，憑藉覆蓋港九及新界的跨境巴士網絡，包括提供每日逾40班、香港上車點超過30個的無縫跨境接駁，往返廣州及深圳雪場專屬服務，提供直達廣州花都融創「熱雪奇蹟」與深圳華發冰雪「熱雪奇蹟」的便捷出行選擇。前者可一趟直達滑雪場與酒店；而前往後者遊玩的乘客，憑車票亦可免費到前海多個站點，包括沙井萬豐海岸城及國展希爾頓酒店，實現「一票通行、多點暢達」，提升出行彈性與旅遊配套價值。

再者，新合作又獲得中國香港滑雪總會的支持，其轄下「雪逸國際滑雪學院」作為總會指導下的香港滑雪隊預備隊官方訓練機構，將為項目注入「專業體系、港隊資源、總會監督」三重保障。產品套票是由環島中港通提供及配合雪逸國際滑雪學院教學培訓雙結合，並獲中國香港滑雪總會認可的滑雪課程，如滑雪夏令營、周末滑雪訓練營等，為初學者提供安全可靠的入門指導。值得一提，教練團隊全員更持有國際滑雪教練協會三級或以上認證，其資質與課程標準均經總會審核認可，確保教學質素與安全規範符合國際及本地專業水平。

場地與體驗方面，「熱雪奇蹟」專屬套票將涵蓋娛雪、多級別滑雪、雪服雪具租借，以至廣州融創文旅城內酒店一晚住宿、自助早餐與樂園門票，能滿足度假與運動雙重需求，優惠期內套票每位更低至475港元起，相當划算；而深圳雪場一日套票連交通更僅316港元起，降低冰雪運動門檻，讓更多港人能輕鬆接觸。

促進大灣區旅遊商機 推動系統化滑雪教學

要振興本港旅遊業，是次雙方合作將締造嶄新玩樂體驗。環島中港通副總經理(跨境巴士業務)李少鳴先生接受訪問時表示，香港需迎合大灣區豐富旅遊資源格局，強化聯遊的協同效應。「綜觀現時訪港的短線旅遊主流為港澳地區聯遊，如能宣傳灣區冰雪運動連住宿的魅力，相信能吸引更多東南亞遊客多玩數天。」

如今在娛雪遊玩的基礎上加入專業認證的滑雪培訓，展望未來多方定能共同打造更多大灣區滑雪訓練機會，聯動本地學校及體育協會，推動系統化滑雪教學進入校園與社區，培育本地冰雪運動人才，為大灣區冰雪產業注入可持續發展動力。