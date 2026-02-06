指導SEN學童缺技巧或失信心　校長：每個人都有「操作手冊」　心理輔導課程支援老師解難

在教育路上，老師不僅要傳授知識，更是引領學生成長及發掘他們潛能的關鍵角色。尤其是當須指導有特殊學習需要(SEN)的學生時，老師們便需要更大的心機留意學童們的天賦。有校長直言，每個人都有一本「操作手冊」，若找不到適合的手冊，或難以理解孩子的需求。 正如SEN學童雖然或難以與一般學生上課時做同一樣事情，但只要為他們找到合適的路，他們也能盡自己所能發揮所長。

記者：陳穎琳、攝影：蘇文傑

筲箕灣崇真學校關唐裕校長憶述，曾有學生每次來到學校門口均會感焦慮，更因有嚴重社交焦慮，所以七成時間均沒有上學，只在家中獨自看書學習，而考試時卻能科科拿A；另有一位特殊學習需要學生，上課時總是悶悶的，卻亦是成績資優的學生，特別喜歡討論軍事、武器型號相關的話題，有些甚至連老師們也難以深究、溝通。學校於是為他找來外間的機構協助，協助其發展自己興趣，最終該名學生得以出國留學繼續研讀航空科技相關課目，並成為航空公司信號塔的指揮員。「如果他當初在小學時我們挫敗他、打擊他，讓他跟一般學生一樣上課、做事，就會比較難(發展)。」