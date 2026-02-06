指導SEN學童缺技巧或失信心　校長：每個人都有「操作手冊」　心理輔導課程支援老師解難

在教育路上，老師不僅要傳授知識，更是引領學生成長及發掘他們潛能的關鍵角色。尤其是當須指導有特殊學習需要(SEN)的學生時，老師們便需要更大的心機留意學童們的天賦。有校長直言，每個人都有一本「操作手冊」，若找不到適合的手冊，或難以理解孩子的需求。 正如SEN學童雖然或難以與一般學生上課時做同一樣事情，但只要為他們找到合適的路，他們也能盡自己所能發揮所長。
記者：陳穎琳、攝影：蘇文傑
筲箕灣崇真學校關唐裕校長憶述，曾有學生每次來到學校門口均會感焦慮，更因有嚴重社交焦慮，所以七成時間均沒有上學，只在家中獨自看書學習，而考試時卻能科科拿A；另有一位特殊學習需要學生，上課時總是悶悶的，卻亦是成績資優的學生，特別喜歡討論軍事、武器型號相關的話題，有些甚至連老師們也難以深究、溝通。學校於是為他找來外間的機構協助，協助其發展自己興趣，最終該名學生得以出國留學繼續研讀航空科技相關課目，並成為航空公司信號塔的指揮員。「如果他當初在小學時我們挫敗他、打擊他，讓他跟一般學生一樣上課、做事，就會比較難(發展)。」
關校長直言，經過觀察可以發現SEN學生有不同的特徵，有些是或會坐不定的，上課時必須在課室中起身步行。他再憶述一位學生很喜歡在課堂中跟著窗戶走，看着窗戶數巴士。老師們了解到他的需要，在上課時設定位置容許其在特定範圍、特定路線內走，亦會讓其他同學明白其需要，「滿足了他這個要求，他的其他能力都是很高的」。關唐裕認為，面對特殊需要學生，只有用對的操作手法，就可以讓他們的能力發揮出來。
校長：老師太厲害反而最頭痛
筲箕灣官立中學殷見歡校長補充，要懂得運用面對SEN學生合適的「操作手法」，須依靠老師的觸覺。「我覺得很多老師，年少時都是比較乖的學生，讀書認真、成績也不錯。所以他們難以明白原來有些小孩子天生某些地方與人不同。」殷校長坦言，學校中很多師生關係較難以處理的，一般就是學習太厲害的老師，「其實他們很有愛心、很有熱誠想幫助學生，但問題是正正是因為他太聰明，他根本不明白學生們學不懂的地方是甚麼。」殷校長表示，要讓老師學懂識別及處理學生的問題，就有需要安排機會讓老師學習及進修，接受訓練。「要慢慢告訴他們，學生真的有很多種。」
仁大教授：跨專業提供10天培訓
樹仁大學輔導及心理學系獲教育局委託，於2024至2027年間為教師提供SEN專題培訓課程，為在職教師提供應對SEN學生的全面支援和培訓，至今已有約一千位中小學老師參與。香港樹仁大學輔導及心理學系教授及副系主任許明得表示，課程中會邀請教育心理學家、臨床心理學家及臨床輔導師等參與對老師們為期10天的培訓。在理論和教學的層面上，分別訓練老師去理解不同學生的情況，並分享其在學校的實際經驗，再讓專家和導師給予回應。「因教與學之外，亦牽涉到學生的成長、社交、情緒、自理等各方面能力，當這些能力提高了，對處理學業壓力亦有幫助。我們希望在短短十天培訓裏面可以產生出效果」。