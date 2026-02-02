再有5樣本驗出蠟樣芽孢桿菌耐熱毒素　食安中心：將繼續抽檢市面嬰幼兒配方奶粉

食物環境衞生署食物安全中心繼續跟進早前在全球不同地區，因個別批次嬰幼兒配方奶粉或存在源自微生物蠟樣芽孢桿菌(Bacillus cereus)物質而預防性回收事件。食安中心今日(2日)公布，經持續跟進調查，今共有5個樣本被檢出微量蠟樣芽孢桿菌的耐熱毒素(Cereulide)，當中每公斤食物含介乎0.2至1.3微克蠟樣芽孢桿菌耐熱毒素。進食含過量蠟樣芽孢桿菌或其耐熱毒素的食物，可能引致嬰幼兒腸胃不適，例如嘔吐及腹瀉，食安中心發言人呼籲市民不要讓嬰幼兒食用事涉22個受影響批次產品。

上述檢測樣本均屬於早前已被回收、現時市面上再沒有供應的22個批次內的批次。包括：來源地為德國的能恩全護2號配方7HMO(800克)(批次編號：53070742F1)及能恩啟護1號配方2HMO(800克)(批次編號：51670742F2)，另來源地為瑞士的ILLUMA LUXA 配方第1階段(800克))(批次編號：51190017C2)。

雀巢香港早前已開展回收受影響批次產品，消費者可亦可選擇帶同完整或已開啟的相關產品到雀巢營養品，位於尖沙咀的九龍區服務中心或位於銅鑼灣的香港區服務中心，辦理受影響批次產品的回收及退款。

雀巢香港早前已將該22個受影響批次(包括上述三個批次)產品停售和下架，並作預防性的回收。截至1月30日，雀巢香港表示已回收約159,000罐受影響產品。同時食安中心與雀巢香港聯合跟進已封存約233,000罐懷疑受影響批次的嬰幼兒配方奶粉，包括倉庫存貨和已回收產品。另有16個懷疑受影響批次正在來港途中，抵達後中心亦會將其封存。