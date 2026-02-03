公立醫院探病時間據悉正探討延長　惟不會完全撤銷時段限制

公立醫院病房現設有固定探訪時間，但不同醫院和病房的時段略有差異。(鍾式明攝)

公立醫院病房現時設有固定探訪時間，當中不同醫院和病房的時段、時長略有差異。消息指，醫管局考慮到病人意見，正研究延長探病時間，惟不會完全撤銷時間限制。有前線醫生認為，療養或復康醫院較具條件放寬一些，急症醫院則調整空間較有限。有病人組織指出，有肢體殘障病人希望容許探訪者在病房逗留較長時間，既能協助照顧亦有助減輕醫護壓力。

記者：羅庸軒

為確保病人有足夠休息和病房運作暢順，公立和私家醫院均會訂立固定的病房探訪時間，其中在公院不同醫院和不同病房的時段略有差異，一般病房主要都會分成兩個時段。近日有傳醫管局擬調整探病時間限制，消息人士指當局是考慮到病人意見和要求，才開始探討延長探病時間，但暫時未有定案和結論，惟強調並不會完全撤銷探訪時間限制。