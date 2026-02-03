公院5年50初生嬰提前揭患罕見病 篩查料上半年涵更多私院

醫管局為初生嬰兒篩查提供的免費常規測試服務，涵蓋先天性代謝病、脊髓肌肉萎縮症和嚴重聯合免疫缺陷病共32種罕見病，至今在約10萬次篩查當中發現50名病嬰。服務去年擴展至兩間私家醫院，接受篩查的逾700名嬰兒均未發現個案，當局預計今年上半年會有更多私院加入。

初生嬰兒有機會患上早期沒有病徵的遺傳病或罕見病，及早發現和治療有助減低將來永久傷殘或死亡風險。醫管局2015年推出初生嬰兒篩查先導計劃，為父母其中一方屬香港居民的初生嬰兒免費檢驗，涵蓋32種罕見病，包括30種先天性代謝病、脊髓肌肉萎縮症和嚴重聯合免疫缺陷病，至今已為約10萬名初生嬰兒篩查。服務2020年在醫管局8間設產科的醫院恆常化，隨後近5年間共找出50名患病嬰兒，有42人屬先天性代謝病，脊髓肌肉萎縮症和嚴重聯合免疫缺陷病各有3人。