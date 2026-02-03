警方等五部門巡查葵涌廣場 打擊違例排查安全隱患

葵青警區人員聯同消防處、香港海關、食物環境衞生署及衞生署控煙酒辦公室展開跨部門聯合行動，巡查葵涌廣場打擊違例事項。(警方提供)

葵青警區人員周一（2月2日）聯同消防處、香港海關、食物環境衞生署及衞生署控煙酒辦公室，展開跨部門聯合行動，巡查葵涌廣場打擊違例事項。行動旨在透過多部門協作，改善場所管理及營商環境，並就對公眾安全構成隱患的項目採取執法行動，以保障市民生命財產安全。巡查期間，各相關部門依據法定職責各司其職、進行專項檢查。

警方人員於場所内進行全面巡查，防範店鋪盜竊、欺詐等常見罪行。人員亦向商戶及市民派發防罪宣傳單張，加強向市民推廣防罪及防騙的信息。同時，消防處人員主動檢視處所和持牌食肆内的消防安全，確保沒有違反《消防條例》（第 95 章）的情況。消防處人員亦向商戶及市民派發防火安全單張，提升社區的消防安全水平。

海關人員向商戶派發宣傳單張，提醒他們採購物品時應小心謹慎，切勿銷售侵權（包括冒牌和盜版）物品，避免觸犯《商品說明條例》（第362章）及《版權條例》（第528章），致力保障消費者權益和知識產權。食物環境衞生署人員根據《食物業規例》（第132X章）巡查相關食肆衞生。衞生署控煙酒辦公室人員按《吸煙（公眾衞生）條例》（第 371 章）的規定，針對法定禁煙區違例吸煙展開巡查。

行動中，各部門透過緊密溝通與分工協作，有效提升巡查覆蓋率與執法效能。對於巡查中發現的各類問題，相關執法人員已根據相關法例規定採取相應處理措施，包括於現場作出勸喻、向相關違例人發出相關通知書及採取檢控行動等，確保違規情況得到及時跟進。