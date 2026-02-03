西環邨及馬頭圍邨重建　黃碧如料較多長者選擇替代配屋津貼

房委會的小組委員會通過西環邨及馬頭圍邨第一期的重建計劃及遷置安排。房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如預計，新美東邨及土瓜灣道公屋可接收全部馬頭圍邨重建第一期居民。

黃碧如今早(3日)在港台節目表示，受影響住戶將獲發由10,350元至33,050元不等的津貼，強調津貼並非協助住戶全數支付費用，如果居民覺得有困難，可以向社區服務隊或關愛隊尋求支援。另外，1至2人家庭可領取「替代配屋」津貼，即選擇不入住公屋所獲得的津貼，但收到津貼後兩年內，不能再申請其他資助，津貼額8.2萬至10萬多元，她預計申請人較多是長者，因應身體狀況領取津貼入住安老設施，而有需要的2人或以上家庭可申請邨內調遷，亦可選擇遷往其他地區的合適翻新公屋單位，並可優先選購於目標清空日期前推售的資助出售單位。