范徐麗泰：議員應重視審議條例　行政立法互相制衡仍存在

范徐麗泰表示香港特區的政治架構一向是行政主導，但從1998到2020年這20多年來，立法會跟特區行政機關的關係，給大眾的印象是制衡多於配合。以往「所謂」民主派在立法會批判特區官員以至特首，後來更加變本加厲、無限上綱，到了第六屆更是令立法會無法正常運作，香港亦陷入「黑暴」橫行。2020年，全國人大常委會通過《香港國安法》，令香港恢復正常。她認為，前後20年，立法會用在沒有建設性之爭議上的時間，遠多於在立法工作上，令一些應該做的事沒有做。而議員為了增加曝光率，嘩眾取寵的言論和行為，卻愈演愈盛。

立法會前主席、前全國人大常委范徐麗泰今日（3日）在報章撰文，就立法會議員履職提出3點看法，包括要成為政府與市民之間的橋樑、善用質詢及無法律效力的議案辯論，以及重視審議條例草案。

一條法律影響千家萬戶

范徐麗泰說，2021年3月，全國人大及其常委會為特區完善選舉制度，確保「愛國者治港」。此後官員和議員都是愛國愛港的，目標一致，互相配合的情况自然較多；互相制衡依然存在，但是合情合理地進行。重要的是，制衡也是為了配合，為了促進政府施政更加符合民情、更見效能。

范徐麗泰對立法會議員履職提3點看法：一是應成為政府與市民之間的橋樑，她強調立法會工作是議員的「主職」；二是善用質詢及無法律效力的議案辯論；三是重視審議條例草案，參與法案委員會。她指，審議條例草案是既細緻又需時較長的工作，曝光率很低，卻是立法會主要職責，一條法律影響千家萬戶，香港的法治基礎，就是公平可行的法律，而立法會就是保障法治的基石之一。