戴「警帽」怪男中環公廁拍照放上網 青年憂心報案暫列投訴跟進

周日(1日)晚上約10時，一名22歲姓林男子在中環美輪街公廁如廁後洗手時，發現一名頭戴警徽鴨嘴帽、穿藍色恤衫的男子持手機拍攝。由於他感擔心，遂着令對方停止拍攝並離開上址。其後，林男在網上平台發現自己在上址廁所的照片被公開，於是報案求助。警方與報案人聯絡後，事主同意繼續跟進案件，案件暫列「投訴」處理，交由中區行動支援小隊跟進。

有人發文稱「男廁遇到四眼妹」

社交平台流傳兩名人士的帖文，其中一名中年男子對着公廁鏡子拍攝，影到他自己及另一長髮男子，拍照男子的鴨嘴帽穿藍色恤衫，疑有警徽，稱自己上男廁洗手後「旁邊遇到四眼妹，白白淨淨」，隨即於廁內拍照惟被對方發現質問，他解釋指自己以為入錯廁所。