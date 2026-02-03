搵工｜職．起飛中高齡招聘會提供逾2900職位空缺 月薪可達2.3萬

為期兩日的招聘會共有超過60間機構參加，合共提供逾2,900個不同行業的優質職位空缺，其中近2,100個來自飲食業、零售業、運輸業及地產和物業管理業。招聘會每日分別約有30間機構於會場設置櫃位，進行即場招聘。招聘會提供的職位類別相當廣泛，包括會計主任、文員、高級生產技術員、工程主任、助理維修主任、機場地勤服務大使、路軌技工、碼頭水手、行李條碼掃描員、保健員、按摩師、康體助理、餐廳經理、咖啡師、廚師、收銀員、保安員和的士司機等。求職人士如欲進一步了解空缺詳情，可瀏覽勞工處的互動就業服務網站。

勞工處於周四(5日)及周五(6日)在旺角麥花臣場館舉行職．起飛中高齡招聘會，為求職人士提供大量飲食、零售及其他不同行業的職位空缺。

97% 要求中六或以下

在是次招聘會中，約87%為全職空缺，大部分月薪介乎1.2萬元至2.3萬元。約97%的職位空缺學歷要求為中六或以下，約58%的職位空缺無需相關工作經驗。求職人士可即場遞交職位申請，有機會即場接受面試，亦可在勞工處設於場內的櫃位查詢該處提供的就業服務。

招聘會將於上午11時至下午5時半在旺角奶路臣街38號麥花臣場館一樓舉行（近旺角港鐵站E2出口）舉行，費用全免。每日截止入場時間為下午5時。