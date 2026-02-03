熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
本地
出版：2026-Feb-03 11:57
更新：2026-Feb-03 11:57

搵工｜職．起飛中高齡招聘會提供逾2900職位空缺 月薪可達2.3萬

分享：
職．起飛中高齡招聘會提供逾2900職位空缺，月薪可達2.3萬。(資料圖片)

職．起飛中高齡招聘會提供逾2900職位空缺，月薪可達2.3萬。(資料圖片)

adblk4

勞工處於周四(5)及周五(6)在旺角麥花臣場館舉行職．起飛中高齡招聘會，為求職人士提供大量飲食、零售及其他不同行業的職位空缺。

為期兩日的招聘會共有超過60間機構參加，合共提供逾2,900個不同行業的優質職位空缺，其中近2,100個來自飲食業、零售業、運輸業及地產和物業管理業。招聘會每日分別約有30間機構於會場設置櫃位，進行即場招聘。招聘會提供的職位類別相當廣泛，包括會計主任、文員、高級生產技術員、工程主任、助理維修主任、機場地勤服務大使、路軌技工、碼頭水手、行李條碼掃描員、保健員、按摩師、康體助理、餐廳經理、咖啡師、廚師、收銀員、保安員和的士司機等。求職人士如欲進一步了解空缺詳情，可瀏覽勞工處的互動就業服務網站。

adblk5

97%要求中六或以下

在是次招聘會中，約87%為全職空缺，大部分月薪介乎1.2萬元至2.3萬元。約97%的職位空缺學歷要求為中六或以下，約58%的職位空缺無需相關工作經驗。求職人士可即場遞交職位申請，有機會即場接受面試，亦可在勞工處設於場內的櫃位查詢該處提供的就業服務。

招聘會將於上午11時至下午5時半在旺角奶路臣街38號麥花臣場館一樓舉行（近旺角港鐵站E2出口）舉行，費用全免。每日截止入場時間為下午5時。

搵工求職貼士｜ 次次見工都冇下文？　6招調整心態再備戰（am730製圖） 搵工求職貼士｜ 1. 接受「被拒絕」是常態 （am730製圖） 搵工求職貼士｜2. 別否定自我價值 （am730製圖） 搵工求職貼士｜3. 保持自信 （am730製圖） 搵工求職貼士｜4. 視面試為跑馬拉松 （am730製圖） 搵工求職貼士｜5. 尋求反饋，汲取教訓 （am730製圖） 搵工求職貼士｜6. 緊貼市場，接受挑戰 （am730製圖）

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務