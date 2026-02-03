食環署擬推「寵物友善食肆」牌照 首輪限額500至1000間 狗隻須由成人握持或綁在附着物上

政府計劃於年中推出容許狗隻進入的食肆牌照，獲批食肆會有明確標識，標示顧客可攜帶狗隻進入。政府發言人指，首階段名額設約500至1,000個，佔全港約1.7萬間食肆的3%至6%，如超額會以抽籤分配，惟基於安全考慮，不接受火鍋店和烤肉店申請；措施於今年第一季向立法會提交修訂建議，如獲通過，預計在今年中批出首階段申請。 政府發言人指，擬議法例要求，只有獲批准的食肆才可攜狗進入須以不超過1.5米長的牽引帶控制狗隻，由成人握持或綁在固定附着物上；「已知危險狗隻 」和「格鬥狗隻 」不得進入食肆。違反者可被判處第3級罰款(10,000元)、每日另加300元及監禁3個月(與現時法例一致)。

獲牌照的食肆須時刻在入口當眼處張貼指定樣式標示，讓顧客作知情選擇，不得容許狗隻使用餐廳的可重用餐具，以確保人和狗的餐具有明確區分；不得容許狗隻上餐桌以防止狗隻接觸餐具和食物；不得在處所內烹煮或準備狗隻食物(但可以供應預先包裝的狗隻食物和讓顧客自備狗隻食物)；不得在餐桌上烹煮或加熱食物，以免狗隻失控時造成安全風險。如要設置自助餐食物加熱或翻熱區,須與座位區/餐桌間保持最少3米距離，並確保狗隻不會到達該區域。

成功中籤申請人須支持140元以在其食物業牌照加入狗隻進入的批註。發言人強調，無須食肆改裝，會推出指引，教導食肆設計「狗狗可唔可以坐上櫈」、「需唔需要設狗狗區域」、「一人帶幾多隻狗」等規則，但具體規則由食肆按自身營運模式決定。

發言人指，在推行後會加強巡查，違規處理方面，若食肆為12個月內三次違反相關牌照條件（如狗隻上枱、失控等），食環署會考慮取消其「容許狗隻進入」的批准，但食肆原有牌照不受影響，仍可繼續營業。發言人又指，由於想穩妥推行措施，採用「小步走」方式推行，首階段提供約500至1,000個名額，當局日後亦會制作可容許狗隻進入的食肆名單，若推行順利才在半年內推第二階段申請。

人類食物分狗隻屬個人行為 被問到，法例要求不得在處所內烹煮或準備狗隻食物，但若有食肆推出標榜「人狗都可食用的食物」會否違規，發言人指，法例要確保人類食物安全不受影響，若餐廳提供人類食物（如某些蔬菜或煮熟肉類），即使狗隻可食，亦要以維持人類食物安全標準。若個別顧客自行將部分人類食物分給狗隻，屬個人行為，規管重點不在此，但餐廳需確保整體環境不構成污染風險。狗隻亦不可上餐枱或接觸人類食物檯面，避免狗隻舔食、掉毛或排泄物導致衞生風險。

不能對狗隻失控「隻眼開隻眼閉」 至於有狗隻失控甚至傷人，發言人指按現行法例，控制狗隻的首要責任人為寵物主人，但發現食肆對狗隻失控「隻眼開隻眼閉」則不能接受。當局會安排愛護動物機構提供處理狗隻失控的講座和訓練予食肆。至於狗隻涉及傷人，則會遵從有沒有牽引帶控制為處理方向。