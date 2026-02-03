網上熱話｜銅鑼灣站男「摩打手」玩Pokémon Go 兒子：估唔到係Threads見到老豆

《Pokémon GO》捉精靈遊戲一度風靡全球，雖然熱潮已減退，但仍有一班忠實粉絲，台灣早前曾有一名年屆70歲的長者拿著11部智能手機玩《Pokémon GO》，每天踩單車捉精靈。近日，銅鑼灣站有一位男長者在月台開了多部手機「一字排開」玩《Pokémon GO》，期間更施展「摩打手」，即引來路過網民拍片放上社交平台Threads，引發熱議。事主兒子更留言笑稱，「冇想像過你會有一日喺Threads度會見到自己個老豆。」

拍片樓主為一名健身教練，他於銅鑼灣站月台發現一位男長者擺放至少8部手機在消防喉轆金屬箱上，忘我投入地雙手施展「摩打手」篤芒，疑是在遊玩《Pokémon GO》，樓主稱「玩緊咩？想加入」。帖文引發網民熱議，有人稱「職業選手」、「我尋日都見到佢，佢冇影響到人，亦都係發洩壓力嘅方法，冇乜問題」、「佢每個禮拜都喺度」、「好勁，欣賞佢對做好一件事嘅極致」、「好尊敬佢，愛game既叔叔，感受到佢果份熱愛」、「一把年紀仲搵到一樣興趣咁投入不理會別人目光也大致上不影響他人，其實都係一種幸福」、「無論幾多歲嘅男性，都係鍾意打機！我老竇七兜嘢都仲打緊機呀」、「我尋日都見到個阿姐玩，一個托盤擺4部電話玩」。

寧打機拒與家人北上遊 有聲稱是事主兒子的網民「上水」留言，「人生真係充滿驚喜，做咗咁多年人，應該都冇想像過你會有一日喺Threads度會見到自己個老豆，好彩你只你打機，唔係打劫銀行。」，兒子詢問拍片樓主，「影嘅朋友係咪運動教練？你估有冇機會你可以帶吓佢打波同做gym？呢個世界已經無人可以阻止到佢打機」樓主回應「Hello uncle，每個人興趣都唔一樣嘅，最緊要uncle自己開心，如果佢有心做運動嘅話，我好歡迎啊」，及後兒子解釋「教練個情況係有啲嚴峻嘅。我哋啱啱打算約佢同埋d小朋友係復活節去5日旅行，因為想去內地，佢因為冇得打機嘅關係，拒絕咗我哋。如果你（或者其他人）可以成功令佢有打波同做gym嘅習慣，我可以俾晒啲教練費你之餘，仲可以幫你買晒啲healthy food～」。