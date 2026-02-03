私隱公署去年處理308宗起底個案　與政見糾紛有關錄4年新低

個人私隱尤其重要，私隱專員公署今日發表年度工作報告，去年共接獲4,228宗投訴，按年上升23%。當中與起底無關的投訴上升31%，與起底有關的投訴則下跌16%。 銀行與金融業最多投訴 去年頭3位最多被投訴的私營機構分類，分別是銀行與金融業(361宗)、物業管理(335宗)，及零售業(113宗)。個人資料外洩事故方面，公署去年接獲246宗通報，按年增加21%，分別有79宗來自公營機構，及167宗來自私營機構。私營機構的外洩事故通報中，有92宗來自學校及非牟利機構。至於外洩原因，有81宗涉及黑客入侵。

個人資料私隱專員鍾麗玲表示現時處於數碼年代，機構多數以電腦系統儲存文件。但涉及資訊系統的外洩事故增加，她手指出此是全球趨勢，其他地方不時出現大型外洩事故，甚至令重要系統停頓，呼籲大家切勿掉以輕心。

1.3%起底個案涉及政見糾紛 在去年，公署共處理308宗起底個案，當中45%涉及金錢糾紛；24%涉及家人及感情糾紛；9%涉及工作糾紛；1.3%涉及政見糾紛，是近4年來的新低。 公署早前介入3宗涉及個人資料保安的事故，有酒店保安部門將員工的年度工作表現評核表，放在無上鎖的工作桌抽屜。評核表上面寫有全體員工的姓名、入職日期等，酒店解釋該工作桌主要供部門主管使用，但不記得鎖上抽屜，已經向主管作紀律處分。公署向酒店送達執行通知，指令酒店制定監察措施，確保員工依循保障個人資料政策，及訂立培訓計劃。

另一宗個案涉及有社福機構錯誤將解僱員工文件掃瞄本，儲存至共用資料檔案。文件列載被解僱員工的姓名、入職日期、解僱原因、薪金。機構承認有行政職員失誤，在發現錯誤時已立刻刪除文件。在文件上載至共用資料檔案的半小時內，紀錄顯示無其他員工瀏覽過文件。公署向機構發出書面警告，要求實行及監察員工妥善執行保障個人資料私隱措施。 另一宗個案同樣涉及被解僱員工，一間保安服務公司在工作群組發放個別員工的終止僱傭合約通知書，列有其姓名及身份證資料。公司解釋群組成員有需要知道該員工被解僱，不能進入場地的工作人員專屬範圍。不過，上司在是趕急的情況下，無遮蓋該員工的個人資料便發送文件。公署向公司送達執行通知，指令群組成員刪除該通知書及副本，亦要求公司就僱傭合約個人資料制定政策。