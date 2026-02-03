涉訛稱物業自住欺詐460萬按揭貸款　兩人准保釋3.31再訊

廉政公署落案起訴一名物業買家，控告他涉嫌訛稱一個物業用作自住，欺詐一間銀行及香港按證保險有限公司向該買家批出九成按揭貸款共逾460萬元。案件今早(3日)在東區裁判法院提訊。裁判官鄭潤聰將案件押後至3月31日再提訊，並批准二人保釋。

被告黃達穎(33歲) ，警員，被控兩項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》。黃達穎及其母陳雅秋(61歲)，另被控兩項串謀詐騙罪名，違反普通法。兩名被告今日出庭應訊時沒有答辯。

根據案發時香港金融管理局的指引，銀行為價值低於1,000萬元的自住物業可提供最高六成按揭貸款，而在按證保險公司的按揭保險計劃下，銀行按揭成數上限可調高至九成。如物業的自住狀況有變，貸款申請人須立即向銀行通報，否則銀行有權取消按揭貸款或附加額外條件。