親子遊樂場結業潮？「大樹先生」執剩一分店求頂手 「百田遊園」恐全線結業

本地有不少室內親子遊樂場，不過隨著北上消費盛行，加上租金人工等開支壓力，市場出現萎縮。最近有網民發現來自台灣、在港開業10年的親子餐廳兼遊樂場「大樹先生的家」銅鑼灣皇室堡分店上月低調結業，餘下荔枝角分店舖位正尋「頂手」；另一於上環的遊樂場「百田遊園」開業2年亦宣告結業，東主預告「百田亦進入隨時全線結業的時刻」。

「大樹先生的家」是來自台灣的室內親子餐廳兼遊樂場品牌，提供自助餐和專為0至6歲兒童設計的遊樂場，餐廳設施包括滑梯、波波球池及沙池，2016年於荔枝角D2 Place TWO開設首店。至2018年於銅鑼灣皇室堡開分店。不過，皇室堡早前已公布「大樹先生的家」 因業務調整營業至1月11日。惟餘下荔枝角店亦正尋求頂手，官方上月在社交平台發放消息指，「因應股東個人規劃，我們要為大樹先生的家（荔枝角店）尋找下一位主理人」，呼籲若有人認同其親子友善的理念，對其品牌、硬體、經營權有興趣，可直接聯絡他們。

除「大樹先生的家」，本港另一室內兒童遊樂場品牌「百田遊園」，上環分店開業2年後亦宣告結業。東主上月其社交平台專頁形容，「隨著上環的結束，百田亦進入隨時全線結業的時刻，因為餘下分店的收入是遠追不上百田每月所需的營運開支」、「耐心等待著業主，債權人的律師信及清盤令」，同時直言「二百幾萬投資化為烏有」、「願意這樣大手筆投入，因為一心打造全港最好的兒童樂園，而不是單純一個賺錢的工具。夢想就是要付出代價，一個僅兩年的實踐，便成為了死亡的預告」。「百田遊園」開業至今約10年，高峰時期曾擁有9間分店，遍布銅鑼灣、佐敦、屯門等，設有多項親子遊樂設施，如小型電動車、室內電動船、繩網、兒童彈床等，現餘佐敦及馬鞍山分店。