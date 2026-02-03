巴士安全帶新例暫緩　葉劉指運物局及律政司官員須問責

強制巴士乘客佩戴安全帶新例推出引來社會爭議，不足一周即被揭法律條文有誤，政府宣布暫緩推行。行政會議召集人葉劉淑儀表示，事件屬嚴重行政過失，認為錯誤出於技術層面，有份參與立法的運輸及物流局、律政司官員，以及負責執行條例的運輸署官員均應循現有公務員機制被問責。她又認為政府及立法會議員應汲取教訓，應看先清條文，而非急於配合政府而通過新例，強調議員有責任監督。

相信D2、D3級官員出問題 葉劉淑儀昨接受傳媒訪問時表示，安全帶新例由運輸及物流局局長制定，過程無經行會，相信今次事件牽涉各部門的公務員均「睇漏眼」，認為可循內部調查及公務員層面問責，按現有紀律處分機制跟進。至於身為局長的陳美寶有否責任，葉劉淑儀相信局長有看過新例文件，但理解相信局長太忙難逐字審閱，因此通常負責有關工作的副秘書長及首席助理秘書長必須做得妥當，她相信今次主要是D2、D3級官員出問題。

葉劉分析，今次出現嚴重過失，因太忙、太急、貪快，立法會審議安全帶新例時為去年9月，已近休會及臨近選舉，不少政策局都在會期最後段才將條例推上立法會，認為政府應給予議員足夠時間逐字審議。至於議員有否疏忽，她稱相信議員是抱着盡量配合政府的心，但強調有些事情不能急，否則會出事，籲議員及政府均應反思行政立法關係，如果議員不看清楚條文，根本幫不到政府。