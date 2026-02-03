政府商界推第4輪食肆優惠 向長者派7萬套餐飲券 25元享餐點

政府與商界推出第4輪「愛心食肆 賞你惠食」活動，向全港約7萬名獨居、雙老和隱蔽長者，派發由8間飲食集團提供的餐飲優惠券。今次派發的優惠券數量由第3輪的6萬套，增加至今輪的7萬套。每名受惠長者可獲派發一套8張優惠券。

政府早前已推出3輪活動，昨日宣布推出第4輪，參與的食肆由過往的7間，增至8間，新加入的食肆為KFC。長者可透過全港200間長者中心領取優惠券。今輪的優惠券數目由第3輪的6萬套，增至今輪的7萬套。每名受惠長者獲發一套8張優惠券，由農曆年初買日至4月19日，以25元優惠價享用8間參與活動飲食集團的指定午市或晚市餐飲。

非長者中心會員領取優惠券升

政務司長陳國基在活動啟動禮致辭時表示，活動既體現政商民三方面攜手的力量，亦都進一步連繫長者中心和社區中的長者，實踐關愛社區，連繫彼此。他期望，透過活動鼓勵長者走進社區，參與活動。陳國基又指，上一輪活動中，非長者中心會員領取優惠券的比例由21%上升至26%，代表越來越多未接觸過長者服務中心的長者，開始透過計劃認識社區，建立聯繫。

8間參與的食肆包括大快活、大家樂、太興、美心、麥當勞、銀龍、Pizza Hut，以及最新加入的KFC。其中大快活集團提供菠蘿咕嚕肉配白飯及時令湯水一份；大家樂提供洋蔥汁雞扒腸仔飯；太興提供梅菜肉餅飯或敏華暗然銷魂飯；美心提供美心MX單拼燒味飯一份；銀龍提供潮式扎肉湯河配熱飲；Pizza Hut提供迷你夏威夷風光必勝批/香蒜肉絲意粉，配三件意式迷你腸拼香脆薯條，配熱飲或紙包飲品；KFC提供狂惹香燒雞餐。