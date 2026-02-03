Uber事隔9年重返澳門市場　推網約咪錶的士及港澳專車

在2015年進軍澳門市場的Uber，經營不足兩年後因「未能在監管達成共識」，2017年撤出當地市場。事隔9年，Uber宣布即日起在澳門提供「咪錶的士」服務，用戶可透過Uber應用程式預約持牌澳門的士，車費會按咪錶計算及直接在應用程式內支付，毋須使用現金。同日起，Uber與冠忠巴士集團合作，提供「港澳跨境專車」的點對點私人接送行程選項，系統會按上落車區域提供固定收費報價，包括路橋費。

網約車平台Uber撤出澳門9年後，即日起重返澳門，提供澳門「咪錶的士」和「港澳跨境專車」行程選項。澳門當局提醒，經營澳門的士和港澳跨境出租車服務須依法獲許可，相關平台須與合法營運車輛合作。

澳門政府提醒經營須依法獲許可

澳門交通事務局及治安警察局留意到近期有平台推出當地「咪錶的士」及「港澳跨境專車」服務，提醒經營相關服務須依法獲得許可，相關平台須與合法營運車輛合作。當局說，的士營運須符合《輕型出租汽車客運法律制度》規定，包括須使用獲發有效執照的的士，並由持有有效的士駕駛員證的人士駕駛，若的士從業員未按法定收費或接單後失約，可能會觸犯法律。

澳門政府現已積極推進監管網約的士服務平台的修例工作，計劃透過引入規範化管理，更有效保障乘客及司機權益。