財政預算案2026｜智庫倡仿機場快綫建「北都快線」　半小時連接北都至中環

政府新一份《財政預算案》月底發表，有智庫建議參考港鐵機場快綫的概念，興建一條「北都快線」連接北部都會區和維港都會區，把通勤時間壓縮在半小時內，加強「北創科、南金融」雙中心的連繫，同時吸引企業進駐和居民遷入。

持續智庫最近向財政司司長陳茂波提交建議書，提出興建以早前「洪港鐵路」走線為基礎規劃的「北都快線」，加強連接北部都會區和維港都會區。持續智庫主席、立法會議員劉智鵬認為，若參考機場快綫概念以「北都快線」快速連通兩個經濟引擎，把通勤時間壓縮在半小時內，有助增加北都吸引力和居民遷入。

劉智鵬提到，政府暫時擱置交椅洲人工島計劃，使曾經規劃的「洪港鐵路」去留存疑，認為有關走線具備跨海直達的價值，並已完成前期走線規劃，不如善用資源在其走線基礎上興建「北都快線」，包括利用橋墩取代人工島修築，亦可安排現有機場快綫加停「洪港鐵路」的欣澳站，接駁機場和兩大都會區，甚至把鐵路終點站設於牛潭尾，方便北都大學城師生和科研人員往返金鐘、中環及大學校園。

建議書亦提出另一選項，建議政府加速興建原定2039年後落成的中鐵線，以及考慮以伊利沙伯醫院搬遷後的京士柏用地作為中鐵線終點站。劉智鵬表示，目前北都處於發展初期，「政府必須在財政上做好長期基建規劃，融入北都快線的概念。」