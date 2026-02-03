熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
本地
出版：2026-Feb-03 23:17
更新：2026-Feb-03 23:17

財政預算案2026｜智庫倡仿機場快綫建「北都快線」　半小時連接北都至中環

分享：
持續智庫建議「北都快線」終點設於牛潭尾。(資料圖片)

持續智庫建議「北都快線」終點設於牛潭尾。(資料圖片)

adblk4

政府新一份《財政預算案》月底發表，有智庫建議參考港鐵機場快綫的概念，興建一條「北都快線」連接北部都會區和維港都會區，把通勤時間壓縮在半小時內，加強「北創科、南金融」雙中心的連繫，同時吸引企業進駐和居民遷入。

劉智鵬認為，若北都與市區的通勤時間壓縮在半小時內，有助增加吸引力和居民遷入。(資料圖片／周令知攝) 持續智庫建議參考機場快綫概念，興建「北都快線」連接北部都會區和維港都會區。(資料圖片／鍾式明攝) 持續智庫建議「北都快線」終點設於牛潭尾。(資料圖片) 持續智庫相信，「北都快線」建成有助增加北都吸引力和居民遷入。(資料圖片) 持續智庫建議伊利沙伯醫院搬遷後的京士柏用地，可作為擬建中鐵線的終點站。(資料圖片／林俊源攝) 持續智庫建議「北都快線」終點設於牛潭尾。(資料圖片)

減通勤時間料助增吸引力

持續智庫最近向財政司司長陳茂波提交建議書，提出興建以早前「洪港鐵路」走線為基礎規劃的「北都快線」，加強連接北部都會區和維港都會區。持續智庫主席、立法會議員劉智鵬認為，若參考機場快綫概念以「北都快線」快速連通兩個經濟引擎，把通勤時間壓縮在半小時內，有助增加北都吸引力和居民遷入。

adblk5

劉智鵬提到，政府暫時擱置交椅洲人工島計劃，使曾經規劃的「洪港鐵路」去留存疑，認為有關走線具備跨海直達的價值，並已完成前期走線規劃，不如善用資源在其走線基礎上興建「北都快線」，包括利用橋墩取代人工島修築，亦可安排現有機場快綫加停「洪港鐵路」的欣澳站，接駁機場和兩大都會區，甚至把鐵路終點站設於牛潭尾，方便北都大學城師生和科研人員往返金鐘、中環及大學校園。

建議書亦提出另一選項，建議政府加速興建原定2039年後落成的中鐵線，以及考慮以伊利沙伯醫院搬遷後的京士柏用地作為中鐵線終點站。劉智鵬表示，目前北都處於發展初期，「政府必須在財政上做好長期基建規劃，融入北都快線的概念。」

adblk6

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務