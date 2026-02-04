港澳辦在微信公眾號發表署名港澳平的文章，指巴拿馬最高法院以所謂「違憲」為由，裁决有關中國香港企業巴拿馬運河港口特許經營合約續約無效，認為有關裁決罔顧事實、背信棄義，嚴重損害香港企業合法權益，理所當然受到中國政府和香港特區政府的堅決反對，受到香港社會各界的強烈聲討。

文章表示，有關企業的巴拿馬運河港口特許經營合約自簽署以來已履行近30年，續約前後獲得巴拿馬審計部門及主管機構確認「有實質遵從合約條款」，「完全履行合約責任」，認為巴拿馬裁定合約違憲，是自毀國家信用，將對該國營商環境和經濟發展造成深遠損害，並嚴重破壞國際貿易規則，批評巴拿馬當局無視社會各界擔憂而執意為之，無異於搬起石頭砸自己的腳。