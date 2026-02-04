港澳辦在微信公眾號發表署名港澳平的文章，指巴拿馬最高法院以所謂「違憲」為由，裁决有關中國香港企業巴拿馬運河港口特許經營合約續約無效，認為有關裁決罔顧事實、背信棄義，嚴重損害香港企業合法權益，理所當然受到中國政府和香港特區政府的堅決反對，受到香港社會各界的強烈聲討。
文章表示，有關企業的巴拿馬運河港口特許經營合約自簽署以來已履行近30年，續約前後獲得巴拿馬審計部門及主管機構確認「有實質遵從合約條款」，「完全履行合約責任」，認為巴拿馬裁定合約違憲，是自毀國家信用，將對該國營商環境和經濟發展造成深遠損害，並嚴重破壞國際貿易規則，批評巴拿馬當局無視社會各界擔憂而執意為之，無異於搬起石頭砸自己的腳。
文章認為有關裁決反映巴拿馬當局完全對霸權「跪低」、「獻媚」，從有關裁決作出後某些國家政客第一時間聲稱「感到鼓舞」可見一斑。文章認為，有關裁決讓國際社會強烈感受到，該國的司法獨立已淪為笑話，無任何公信力可言，必定嚴重損害巴拿馬與國際社會其他主體關係。
文章強調，中國政府堅定維護中國企業正當合法權益，對霸權霸淩行徑絕不會坐視不理，巴拿馬當局應當認清形勢、迷途知返，如果一意孤行，執迷不悟，必將在政治上、經濟上都付出沉重代價。
原文刊登於 香港電台