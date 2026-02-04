狗隻入食肆牌照出台 擬年中批最多1000間 火鍋烤肉店難解禁 飲食業望添生意 狗主促設專區

政府計劃今年中推出容許狗隻進入的食肆牌照，首階段名額約500至1,000間，佔全港食肆總數約3%至6%，火鍋及燒烤店因安全考慮不接受申請。獲批餐廳須在入口張貼標識，牌照規定包括不能在有關食肆內烹煮或準備狗隻的食物、牽引帶要由成人握著或綁在固定的物件上等；新措施將於第一季提交立法會審議，最快年中可批出首批牌照。飲食業界相信准帶狗隻入食肆可增加生意，料1,000牌照名額不足夠；有狗主亦歡迎新措施，惟希望劃分「狗隻區」，區域亦宜闊落避免引爭執。

去年的施政報告提出，政府將推出容許狗隻進入的食肆牌照。環境及生態局與食環署公布新措施將以「小步走」形式推行，首階段設約500至1,000個牌照名額，預計可於今年5月起接受電子申請，如申請超額將以抽籤分配。

為保障人和動物，獲批准食肆不得提供須於餐桌上烹煮或加熱的食物。因此，首階段不會接受火鍋店和燒烤店的申請。

政府發言人指，獲批食肆和市民必須遵守規定，包括狗隻以不超過1.5米牽引帶控制，由成人握持或固定；「已知危險狗隻」及「格鬥狗隻」不得進入；狗隻不可使用餐廳餐具和坐上餐桌，亦不得在處所內烹煮供狗隻食用的食物，但可供應預先包裝食物或容許顧客自備。違規者可被判罰款1萬元、每日另加300元及監禁3個月，須負刑責者按情況而定。若食肆12個月內三度違反條件，食環署可取消其「容許狗隻進入」批准，但不影響原有食肆牌照。